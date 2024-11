Die Erzeugerpreise in den USA sind etwas höher ausgefallen als erwartet. Entsprechend haben die Aktien bereits nach den Zahlen erste Ermüdungserscheinungen gezeigt. Mit dem Auftritt Jerome Powells gewann die Abwärtsbewegung dann etwas an Dynamik. Er wies darauf hin, dass die Fed nicht auf schnelle Zinssenkungen aus ist, was die Aktienmärkte deutlich gebremst hat.

Einen regelrechten Crash mussten Anleger bei Hims & Hers überstehen, nachdem Amazon nun deutlich Konkurrenz für das Kerngeschäft von Hims & Hers darstellt. Martin beurteilt die Lage.

Aktien von Disney verhielten sich dagegen gestern sehr positiv, nachdem besser als erwartete Zahlen gemeldet wurden. Hat Bob Iger das Ruder mal wieder herum gerissen? Bei Philip Morris passen gerade die fundamentalen und die charttechnischen Daten gut zusammen. Martin zeigt euch, was man als Trader daraus machen kann.

