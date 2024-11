Dax-Anleger bleiben zum Wochenstart in Deckung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenstart Vorsicht walten lassen.

Der Dax verlor 0,1 Prozent auf 19.187 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,4 Prozent nach. "Seit den US-Wahlen und dem Aus der Ampel-Koalition ist die Verunsicherung groß", konstatieren die Analysten der Helaba. Mal dominierten Hoffnungen, dass die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump das Wachstum durch Steuersenkungen und Deregulierung fördere, mal stünden die Risiken wie tendenziell steigende Staatsschulden oder ein möglicher Inflationsanstieg im Fall von Zollerhöhungen im Vordergrund.

Laut Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sorgt auch der auf den Kippe stehende US-Zinssenkungszyklus dafür, dass die Anleger hierzulande auf die Bremse treten. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt signalisiert, dass es die Notenbank aufgrund der starken US-Wirtschaft mit weiteren Zinssenkungen nicht eilig haben könnte. Die Federal Reserve hatte kurz nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten den Leitzins weiter gesenkt - auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Es war der zweite Schritt nach der Zinswende vom September. Der Dollar-Index, der vergangenen Donnerstag auf einem Jahreshoch von 107,064 Punkten notierte, trat zu Wochenbeginn bei 106,6930 Stellen auf der Stelle. Der Euro notierte mit 1,0548 Dollar leicht fester.

ANLEGER HOFFEN AUF NEUE IMPULSE DURCH NVIDIA

Neue Impulse am Aktienmarkt erhofften sich die Investoren von den am Mittwoch anstehenden Zahlen von Nvidia. Der anhaltende Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) dürfte dem US-Chipriesen erneut ein starkes Wachstum beschert haben. Allerdings neigt sich die Zeit dreistelliger prozentualer Steigerungsraten langsam ihrem Ende zu. Zudem fällt es Nvidia zunehmend schwer, die hoch gesteckten Markterwartungen zu übertreffen. Der Branchenindex für die europäischen Technologieaktien fiel am Montag um bis zu 0,9 Prozent.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten zu Wochenbeginn die Aktien der Porsche Holding, die nach einer Herunterstufung auf "Reduce" von "Hold" durch die Bank HSBC 1,8 Prozent abgaben. Auf der Gewinnerseite standen die Titel der Commerzbank mit einem Plus von fast zwei Prozent. Bank-Chefin Bettina Orlopp betonte angesichts der Begehrlichkeiten der UniCredit erneut die Unabhängigkeit der Coba. Italiens zweitgrößte Bank hat sich über Finanzderivate nach eigenen Angaben Zugriff auf bis zu 21 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Sie hat zudem bei den bei der Europäischen Zentralbank angesiedelten Aufsichtsbehörden beantragt, die Commerzbank-Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent ausbauen zu können. Börsianer spekulieren darauf, dass die Unicredit die Commerzbank übernehmen will.

RÜSTUNGSWERTE ZIEHEN AN

Nach oben ging es auch für die Rüstungswerte aufgrund der sich wieder verstärkenden Angriffe Russlands auf die Ukraine. Im Dax gewann Rheinmetall 1,7 Prozent, Hensoldt-Papiere legten im MDax 3,4 Prozent zu, Renk-Titel im SDax 3,8 Prozent. Kurstreibend wirkte laut einem Händler auch die Nachricht, dass US-Präsident Joe Biden Insidern zufolge der Ukraine den Einsatz von US-Waffen mit längerer Reichweite gegen Ziele tief im russischen Staatsgebiet erlaubt hat.

An der Madrider Börse vergraulten Spekulationen auf ein niedrigeres Übernahmeangebot als erwartet für Grifols die Anleger. Die Aktien des spanischen Pharmaunternehmens fielen um bis zu 3,8 Prozent. Laut der Online-Zeitung "El Confidencial" erwägt der kanadische Fonds Brookfield, 10,50 Euro pro Aktie für Grifols zu bieten. Die Titel von Grifols hatten am Freitag bei 11,12 Euro geschlossen. Laut einer Einschätzung der Banco Sabadell hatte der Markt mit elf bis zwölf Euro pro Aktie gerechnet.

