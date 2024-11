Trump will Carr zum FCC-Vorsitzenden ernennen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump will Brendan Carr zum neuen Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC) ernennen.

Das gab Trump am Sonntag bekannt. Carr, derzeit der ranghöchste Republikaner in der FCC, ist bekannt für seine Unterstützung der Bemühungen von Elon Musk um Subventionen für Breitband-Internetdienste. Musk leitet neben Tesla unter anderem auch den satellitengestützten Internetzugang Starlink. Carr hatte während des Wahlkampfs von Trump den Fernsehsender NBC kritisiert, weil dieser kurz vor der Wahl einen Auftritt von Vizepräsidentin Kamala Harris in der Unterhaltungssendung "Saturday Night Live" ermöglicht hatte. Die FCC ist eine unabhängige Behörde, die für die Regulierung der zwischenstaatlichen und internationalen Kommunikation in den USA zuständig ist.

(Bericht von Timothy Gardner, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)