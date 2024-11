AJet gewinnt ersten internationalen Preis von APEX

EQS-Media / 19.11.2024 / 10:02 CET/CEST



Neue türkische Fluggesellschaft in globaler Passagierumfrage als „Vier-Sterne-Billigfluggesellschaft“ ausgezeichnet

Istanbul –AJet, die neue Fluggesellschaft der Türkei, wurde von der Airline Passenger Experience Association (APEX), einer der führenden Organisationen der Luftfahrtindustrie, mit den renommierten APEX Passenger Choice Awards ausgezeichnet. Nach Bewertungen von über einer Million Passagieren weltweit erhielt AJet die Auszeichnung „Vier-Sterne-Billigfluggesellschaft“ und ist damit die einzige türkische Marke in ihrer Kategorie, die diese Auszeichnung erhalten hat.

AJets Servicequalität erhält internationale Anerkennung

Als eine der angesehensten globalen Luftfahrtorganisationen vergibt APEX Auszeichnungen an Fluggesellschaften in verschiedenen Kategorien auf der Grundlage von Passagiererfahrungen. AJet setzte sich gegen zahlreiche internationale Fluggesellschaften durch und zeichnete sich durch die Priorisierung der Passagierzufriedenheit und das Angebot erschwinglicher Preise aus. In einer Kategorie, die von einer Million Passagieren bewertet wurde, erhielt AJet den Titel „Vier-Sterne-Billigfluggesellschaft“ und bestätigte damit sein Engagement für barrierefreies, qualitativ hochwertiges Reisen.

Nach dem Start ihres ersten Fluges am 31. März unter dem Namen AJet erhielt die Fluggesellschaft nur sieben Monate nach ihrer Gründung ihre erste internationale Auszeichnung.

„Unser Ziel: Die erste Wahl für barrierefreies Reisen zu sein“

Die Auszeichnung wurde von Dr. Joe Leader, CEO von APEX/IFSA, an Fatih Cığal, SVP Marketing von AJet, und Türkan İşyapan Gürbüz, Leiterin der Kabinenausbildung, auf der APEX/IFSA Global Expo in den USA überreicht.

Fatih Cığal, SVP Marketing von AJet, zeigte sich stolz über die Verleihung einer so prestigeträchtigen Auszeichnung und sagte: „Wir fühlen uns geehrt, mit einer der weltweit angesehensten Auszeichnungen gewürdigt zu werden. Ich möchte mich bei allen unseren Teammitgliedern von Herzen für ihr Engagement und ihre harte Arbeit bedanken, die zu diesem Erfolg geführt haben. Unsere Mission ist es, die Marke für sicheres und erschwingliches Reisen zu werden und die erste Wahl für Passagiere zu bleiben, die barrierefreie Reisen suchen.“

Die neuesten Nachrichten und weitere Informationen über AJet finden Sie unterwww.ajet.com.



