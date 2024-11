Aqara kündigt die Verfügbarkeit seines Rauchmelders in Europa an

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, erweitert sein Angebot an Sicherheitslösungen für das eigene Zuhause und bringt heute seinen Rauchmelder auf den europäischen Markt. Der neue Sensor ist vollgepackt mit intelligenten Funktionen und bietet eine breite Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen. Er bietet umfassenden Schutz, indem er Hausbesitzer bei den ersten Anzeichen von Rauch alarmiert und ihnen ermöglicht, schnell zu handeln, um mögliche Schäden zu begrenzen.

Der Aqara Rauchmelder ist mit einer leistungsstarken Sirene ausgestattet, die einen Alarm von bis zu 85 Dezibel auslöst, und einer LED-Anzeige, die rot blinkt, sobald Rauch erkannt wird. Darüber hinaus löst er alle mit Sirenen ausgestatteten Aqara-Hubs und weitere gruppierte Aqara-Rauchmelder im Haus aus und alarmiert so die Familienmitglieder in jedem Raum.

Selbst wenn die Hausbesitzer nicht zu Hause sind, erhalten sie Echtzeitwarnungen direkt auf ihr Smartphone, so dass sie von überall aus sofort reagieren können. Mit den Innenkameras von Aqara können die Nutzer den Alarm aus der Ferne überprüfen und so die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen verringern. Der Aqara-Rauchmelder gibt Hausbesitzern die Gewissheit, dass ihr Eigentum und ihre Familie geschützt sind, egal wo sie sich befinden. Nutzer mit mehreren Immobilien oder ältere Familienmitglieder, die in einem separaten Haus leben, können problemlos mehrere Standorte überwachen.

Im Falle eines Fehlalarms können die Nutzer die lauten Sirenen über die Aqara Home App schnell stummschalten und so sofortige Abhilfe schaffen, ohne den Feueralarm zu entschärfen. Für mehr Flexibilität und Komfort kann der Alarm auch durch Drücken eines angeschlossenen drahtlosen Minischalters oder durch eine vordefinierte Geste am Kamera-Hub G3 stummgeschaltet werden. Um den Alarm vollständig zu deaktivieren, muss die Reset-Taste am Gerät gedrückt werden.

Der Rauchmelder lässt sich nahtlos in führende Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home und Google Home integrieren und unterstützt Matter-over-Bridge für zukunftssichere Interoperabilität*. Dadurch kann der Sensor mit intelligenten Geräten von Aqara und anderen Marken zusammenarbeiten und die Funktionalität des Heimsicherheitssystems erweitern. So können beispielsweise im Falle einer Rauchdetektion intelligente RGB-Leuchten rot blinken, um die Hausbewohner visuell zu warnen, oder das HLK-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) kann abgeschaltet werden, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern.

Der auf dem Zigbee-Protokoll basierende Rauchmelder von Aqara ist wartungsarm und verfügt über eine extrem lange Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren. Sein schlankes und kompaktes Design passt in jede Inneneinrichtung und ermöglicht eine schnelle Reaktion im Notfall. Benachrichtigungen bei niedrigem Batteriestand sorgen für ununterbrochenen Schutz, und die Nutzer können über die Aqara Home App Selbsttests durchführen, um die optimale Funktionalität aufrechtzuerhalten.

Der Aqara Rauchmelder unterstreicht das Engagement des Unternehmens für innovatives, nutzerorientiertes Design, das die Sicherheit und Automatisierung im Haushalt neu definiert. Aqara bleibt an der Spitze der Smart-Home-Technologie, die sich nahtlos in den modernen Lebensstil einfügt und gleichzeitig die Sicherheit, den Komfort und die allgemeine Lebensqualität verbessert.

Der Aqara-Rauchmelder ist jetzt in Europa bei ausgewählten Aqara-Händler erhältlich. Die Verfügbarkeit in Aqara Amazon Stores wird in den kommenden Wochen erwartet.

Für weitere Informationen zu diesem Sensor besuchen Sie bitte unsere Website.

* Ein Aqara-Hub ist für die Verwendung des Rauchmelders erforderlich. Ein Matter-kompatibler Aqara-Hub ist für die Kompatibilität mit Matter erforderlich, obwohl einige Smart-Home-Plattformen zum Zeitpunkt der Markteinführung möglicherweise keine Rauchmelder über Matter unterstützen.

