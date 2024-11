Deutschland: Unveränderter Handelsstart

Nach dem kaum veränderten Wochenstart zeichnet sich im Dax auch am Dienstag nur wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,1 Prozent auf 19.170 Punkte.

In den vergangenen drei Tagen orientierte sich der Dax bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie bei aktuell 19.150 Punkten und der 21-Tage-Linie, die bei 19.282 Punkten läuft. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite.

USA: Dow im Minus, S&P und Nasdaq im Plus

Die US-Aktienmärkte haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder etwas Halt gefunden. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte sein Minus nur kurz abschütteln und sank letztlich um 0,13 Prozent auf 43.389,60 Punkte.

Dagegen behauptete der S&P 500 einen Kursgewinn von 0,39 Prozent auf 5.893,62 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der sich am Freitag besonders schwach gezeigt hatte, ging 0,71 Prozent fester mit 20.539,19 Zählern aus dem Handel.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.389 -0,13 Prozent S&P 500 5.893 +0,39 Prozent Nasdaq 18.791 +0,60 Prozent

Asien: Gemischtes Bild

In Asien haben die wichtigsten Börsen am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sowie der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierten leicht im Minus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.414 +0,30 Prozent Hang Seng 19.576 -0,21 Prozent CSI 300 3.976 -0,30 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,16 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,37 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,40 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0574 +0,11 Prozent USD / JPY 154,55 -0,02 Prozent EUR / JPY 163,62 +0,22 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,39 USD -0,21 USD WTI 69,25 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 22 (28) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 14 (21) EUR - 'HOLD'

BERENBERG STARTET BIONTECH MIT 'BUY' - ZIEL 130 USD

UBS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16,20 (16) EUR - 'BUY'

LBBW SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 5 (6) EUR - 'KAUFEN'

Redaktion onvista/dpa-AFX