Domino’s Pizza weiter auf Wachstumskurs

Die Investor-Legende Warren Buffett ist bei der Pizzakette Domino’s Pizza eingestiegen. Dies ging aus dem Bericht von Berkshire Hathaway zum abgelaufenen Quartal hervor. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursausschlägen. Bahnt sich nun eine Kursrallye an?

Domino’s Pizza bietet Pizza für Selbstabholer und im Lieferservice. Der 1960 gegründete Konzern zählt mit weltweit über 21.000 Pizzaläden zu den größten Pizzaketten der Welt. In Deutschland gibt es über 400 im Franchise betriebene Läden. In China können Kunden seit dieser Woche landesweit in 1.000 Filialen ihre Pizza bestellen. Im abgelaufenen Quartal legte der Umsatz im mittleren einstelligen Bereich zu. Der Gewinn ging zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück. Für die ersten neun Monate des Jahres verbuchte Domino’s Pizza dennoch einen Anstieg des Nettogewinns um 14,6 Prozent. Im laufenden Jahr wird die Eröffnung von insgesamt 800 bis 850 neuen Filialen angepeilt. Für das konmende Jahr wird ein Gewinn- und Umsatzwachstum in einem vergleichbaren Bereich wie 2024 angestrebt. Dabei setzt das Management sowohl auf Erlössteigerungen in den bereits bestehenden Filialen, sowie die Eröffnung neuer Geschäfte.

Buffett setzt bei seinen Investments vor allem auf starke Marken, mit einer gewissen Preismacht, sowie eine attraktive Bewertung. Domino’s Pizza ist vor allem am Heimatmarkt USA stark positioniert. In Deutschland sind beispielsweise Mittags-Bestellungen ab 7,49 Euro pro Pizza möglich. Die vergleichsweise niedrigen Preise sorgen somit für eine gewisse Konjunkturunabhängigkeit. Nach Angaben von Refinitiv teilt ein großer Teil der Analysten aktuell Buffetts Einschätzung und hält das Papier als haltens- oder gar kaufenswert. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,2 und einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent ist die Aktie jedoch ambitioniert bewertet. Schlechte Nachrichten vom Unternehmen oder eine größere Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Domino’s Pizza



Widerstandsmarken: 462,40/493,15/542,85 USD

Unterstützungsmarken: 381,95/402,00/412,70/437,55 USD

Die Aktie von Domino’s Pizza steckt aktuell zwischen 437,55 USD (50%-Retracementlinie) und 462,40 USD (61,8%-Retracementlinie) fest. Der kurzfristige MACD-Indikator unterstreicht, dass das Aufwärtsmomentum zum erliegen gekommen ist. Neue Dynamik zeigt sich bei dem Papier frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite. Bei einem Ausbruch über 462,40 USD hat die Aktie aus technischer Sicht Spielraum bis 493,15 USD und im weiteren Verlauf bis zum Aprilhoch von 542,85 USD. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern in den von Mitte August bis Anfang November gebildeten Seitwärtstrend und damit mit einem Rücksetzer bis 412,70 beziehungsweise 402 USD gerechnet werden.

Domino’s Pizza USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2023 – 19.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Domino’s Pizza in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.11.2019 – 19.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten Faktor Long Optionsscheine auf Domino’s Pizza für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Domino’s Pizza HD6AUL 4,77 296,688574 333,774646 3 Open End Domino’s Pizza HD79GV 9,98 356,016537 400,518604 5 Open End Domino’s Pizza HD77V6 9,94 389,388517 428,327369 8 Open End Domino’s Pizza HD77V4 8,00 400,51251 431,672383 10 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 11:15 Uhr Faktor Short Optionsscheine auf Domino’s Pizza für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Domino’s Pizza HD6AUP 12,61 593,157745 556,085386 -3 Open End Domino’s Pizza HD6AUC 11,73 533,82978 489,36176 -5 Open End Domino’s Pizza HD6AUD 2,64 489,333809 458,212179 -10 Open End Domino’s Pizza HD9LS6 0,90 474,501818 453,718638 -15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 11:20 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Domino’s Pizza finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!