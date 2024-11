BX Swiss AG / Schlagwort(e): Personalie

Lidia Kurt wird CEO bei BX Digital



Die BX Digital freut sich, die geplante Ernennung von Lidia Kurt zur neuen Chief Executive Officer bekannt zu geben. Die BX Digital ist ein Schwesterunternehmen der Schweizer Börse BX Swiss und damit Teil der Gruppe Börse Stuttgart, der sechstgrössten Börsengruppe in Europa. Die BX Digital verfolgt das Ziel, einen transparenten, zugänglichen und liquiden Markt für digitale Vermögenswerte auf Basis der Blockchain-Technologie in der Schweiz zu schaffen.

„Mit der Ernennung von Lidia Kurt wollen wir unseren dynamischen Weg fortschreiben“, so Lucas Bruggeman, Verwaltungsratspräsident der BX Digital. „Wir beabsichtigen, die Bewilligung der ersten Lizenz für ein DLT-Handelssystem in der Schweiz zu erhalten. Der Antrag ist bei der FINMA gestellt worden.“

Lidia Kurt promovierte an der Universität St. Gallen im Fachbereich Finance, ist Autorin des Buches Digitale Assets und Tokenisierung und bringt umfassende Expertise an der Schnittstelle von Finanzsystemen und innovativen Technologien mit. Seit der Gründung von vision& im Jahr 2017 ist sie als Beraterin für Digital Assets tätig und hat zahlreiche Tokenisierungsprojekte erfolgreich begleitet. Zuvor war sie geschäftsführende Gesellschafterin einer Beratungsfirma für quantitative Finanzen und sammelte wertvolle Erfahrung bei J.P. Morgan und Swiss Re in Zürich, London und Hongkong.

Seit 2021 ist sie für die Börse Stuttgart Gruppe als externe Beraterin zu Blockchain-spezifischen Themen tätig. „Ich freue mich darauf, mit BX Digital an vorderster Front die Strukturen des Finanzmarktes zu revolutionieren und neue Wege für Effizienz und Innovation zu eröffnen“, erklärt Lidia Kurt. „Die Möglichkeit, künftig erstmals digitale Vermögenswerte wie tokenisierte Aktien, Anleihen und Zertifikate auf einem regulierten Sekundärmarkt zu handeln, ist zukunftsweisend für den Finanzplatz.“ Die Transaktionen können innerhalb von Minuten über eine öffentliche Blockchain abgewickelt werden, ganz ohne zentrale Finanzintermediäre wie Zentralverwahrer oder Verrechnungsstellen.

„Als Gruppe Börse Stuttgart sind wir Vorreiter bei digitalen Assets und wollen mit der BX Digital die künftige europäische Marktinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere gestalten. Daher freuen wir uns sehr, dass Lidia Kurt ihre umfassende Expertise und Erfahrung ins Management der BX Digital einbringen und so zu unserem Erfolg beitragen wird”, sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.

