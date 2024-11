Thermo Fisher Scientific: Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 4 Mrd. USD soll eine stabilisierende Wirkung entfalten!

Thermo Fisher Scientific ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wissenschafts- und Labordienstleistungen, das sich durch eine marktführende Stellung in Bereichen wie Life Sciences und Labortechnik auszeichnet. Fundamental konnte der Konzern die Anleger mit den jüngst vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal nicht überzeugen. Dennoch sind die langfristigen Wachstumstreiber intakt, weshalb das Management auch ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat.

Zulieferer für die Pharmaindustrie im Profil

Thermo Fisher Scientific ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wissenschafts- und Labordienstleistungen. Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen in der Forschung und Entwicklung, Diagnostik und Fertigung. So hat der Konzern u.a. Laborgeräte, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen im Angebot. Das breite Angebot macht das Unternehmen weniger anfällig für Marktschwankungen. Obendrein gilt das Unternehmen in mehreren Bereichen wie Life Sciences, Diagnostik und Labortechnik als einer der Marktführer. Die Produkte und Dienstleistungen sind in Industrien wie Pharmazie, Biotechnologie, Gesundheitswesen und akademischer Forschung unerlässlich. Um die Expansion zu forcieren, hat der Konzern in den letzten Jahren auch einige wegweisende Übernahmen getätigt. Demnach wurde zum Beispiel im Jahr 2021 das Auftragsforschungsinstitut PPD übernommen, im Jahr 2022 folgte die Übernahme des Proteinspezialisten PeproTech und im letzten Jahr folgte die Übernahme von Olink Proteomics, einem Anbieter von Proteomiklösungen der nächsten Generation.