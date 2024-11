EQS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG: Entscheidung zum Verkauf der UNIQA Beteiligungen in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien an Mitgesellschafter Avni Ponari

EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

UNIQA Insurance Group AG: Entscheidung zum Verkauf der UNIQA Beteiligungen in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien an Mitgesellschafter Avni Ponari



UNIQA Insurance Group AG evaluiert im Rahmen eines strategischen Länder-Portfolio Management laufend all jene Märkte, in denen UNIQA tätig ist, in Bezug auf deren Zukunftspotential. SIGAL UNIQA Group Austria ist in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien tätig, die zu den kleinen Märkten auf dem Westbalkan zählen. UNIQA hat in den vergangen Monaten Möglichkeiten eines allfälligen Verkaufs der Beteiligungen in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien (Albanien, Kosovo und Nordmazedonien auch gemeinsam bezeichnet als "

ALMAKOS

") evaluiert und mit mehreren Interessenten unverbindlich Gespräche über ihr Interesse am Kauf dieser Beteiligungen in ALMAKOS geführt.

Vorstand und Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG haben am heutigen Tag beschlossen, die gesamte Beteiligung (90 % Beteiligung) von UNIQA an SIGAL UNIQA Group Austria an Herrn Avni Ponari, der Gründer und Minderheitsgesellschafter von SIGAL UNIQA Group Austria ist, zu verkaufen. Der Kaufvertrag soll in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf an den Gründer und langjährigen Mitgesellschafter gewährleistet einen raschen Übergang und die größtmögliche Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und Partner.

Der Verkauf erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Bewilligungen.

