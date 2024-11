EQS-News: HPW Metallwerk gewinnt weitere Kunden für zukünftiges Werk in USA / Inbetriebnahme des neuen Werks in Garsten erfolgt planmäßig

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Expansion

HPW Metallwerk gewinnt weitere Kunden für zukünftiges Werk in USA / Inbetriebnahme des neuen Werks in Garsten erfolgt planmäßig



20.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HPW Metallwerk gewinnt weitere Kunden für zukünftiges Werk in USA / Inbetriebnahme des neuen Werks in Garsten erfolgt planmäßig

Linz, 20. November 2024 – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für E-Mobility, Windkraft und weitere industrielle Anwendungen, hat wichtige Weichenstellungen für die Expansion in die USA vorgenommen.

HPW konnte weitere amerikanische OEMs als Kunden gewinnen, für die vor Ort PEEK-isolierte Flachdrähte produziert werden. Diese werden in Elektromotoren der neuesten Generation zum Einsatz kommen. Die unterschiedlichen Großserienaufträge starten in 2026 und 2027 mit einer Laufzeit von mehreren Jahren.

Der neue Standort wird ab 2026 als Logistikzentrum genutzt, um danach schrittweise die Produktionsanlagen in Betrieb zu nehmen. Präferierte Bundesstaaten dafür sind Ohio, North Carolina oder Tennessee.

HPW trägt damit seiner internationalen Wachstumsstrategie Rechnung und stärkt seine Positionierung als Hersteller innovativer Flachdrähte für die E-Mobilität in den Vereinigten Staaten. Das Investitionsvolumen für den neuen Produktionsstandort wird sich im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen.

Zusätzlich konnte HPW in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte beim Aufbau des neuen Produktionsstandorts im oberösterreichischen Garsten erzielen, die Mehrzahl der Produktionsanlagen sind bereits errichtet. Nach der Inbetriebnahme startet im ersten Halbjahr 2025 die Serienproduktion von PAI-isolierten Hightech Flachdrähten.

Harald Lackner, CSO von HPW: „Wir haben zuletzt wichtige Ziele für unser internationales Wachstum in den USA erfolgreich umgesetzt. Die Entscheidung einen Produktionsstandort nahe am Kunden aufzubauen, wurde von den nordamerikanischen OEM’s und deren Zulieferbetrieben sehr positiv aufgenommen, was auch die weiteren Abschlüsse vor Ort eindrucksvoll belegen. Auch bei unserem neuen Werk im heimischen Garsten liegen wir im Plan und freuen uns, dort ab nächstem Jahr mit der Produktion unserer Hightech-Drähte zu starten, um unsere Kunden in der Region zu beliefern.“

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com

Pressekontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Ralf Droz

Tel.: +49 (0)69-905505-54

E-Mail: HPW@edicto.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: hpw Metallwerk GmbH Auwiesenstraße 2 4030 Linz Österreich Internet: https://www.hpwires.com/ EQS News ID: 2033657