EQS-News: Nuways und Quirin Privatbank veröffentlichen neue Research-Berichte über die neue beaconsmind-/Swissnet-Gruppe – Webcast am 20. November und Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum

Nuways und Quirin Privatbank veröffentlichen neue Research-Berichte über die neue beaconsmind-/Swissnet-Gruppe – Webcast am 20. November und Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum



20.11.2024 / 10:18 CET/CEST

Nuways und Quirin Privatbank haben aufgrund der jüngsten Übernahmeankündigung aktualisierte Research Reports über beaconsmind veröffentlicht und ihre Kursziele und Prognosen angepasst

Nuways erhöht Kursziel von EUR 16,00 auf EUR 20,00 und betont die Stärkung der Expertise in den Bereichen SaaS und ICT-Infrastruktur

Quirin Privatbank veröffentlicht Initialreport mit Kursziel EUR 19,40 und hebt die gestärkte Wettbewerbsposition und das verbesserte Finanzprofil des Unternehmens hervor

Eine Online-Präsentation des Managements von beaconsmind, in der die Akquisitionen erörtert und das erweiterte Führungsteam vorgestellt wird, ist für Mittwoch, 20. November, um 14:00 Uhr MEZ geplant (Link zum Webcast unten)

beaconsmind wird am Deutschen Eigenkapitalforum vom 25. bis 27. November 2024 teilnehmen. Management steht für Einzelgespräche zu Verfügung und präsentiert das Unternehmen am 26. November um 10:40 Uhr MEZ

Wollerau, Schweiz - 20. November 2024 – Die Equity-Research-Häuser Nuways und Quirin Privatbank haben neue Research-Reports über die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden Anbieter von SaaS- und IT-Infrastruktursystemen mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation, standortbasiertem Marketing und WLAN-Lösungen, veröffentlicht. Basis hierfür war die gestern von der Gesellschaft veröffentlichte Ankündigung der Übernahmen des ICT-Dienstleisters Swissnet AG und von Lokalee, einer SaaS-Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services.

Nuways bestätigte sein "Buy"-Rating für die beaconsmind-Aktie und erhöht das Kursziel auf EUR 20,00 (zuvor EUR 16,00). Die Quirin Privatbank stuft in ihrem initialen Research-Report die Aktie ebenfalls mit "Buy" ein. Das Kursziel liegt bei EUR 19,40. Die Quirin Privatbank weist darauf hin, dass bei optimistischeren Prognosen ein Kursziel von über EUR 33,00 möglich sei. Am 19. November 2024 lag der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie auf Xetra bei EUR 7,15.

Nuways betont die erheblichen Wachstumschancen, die sich aus den geplanten Akquisitionen von beaconsmind ergeben. Diese Transaktionen können die Fähigkeiten von beaconsmind in den Bereichen SaaS und ICT-Infrastruktur deutlich stärken und die Position des Unternehmens als führender Anbieter digitaler Lösungen festigen.

Quirin teilt diese Einschätzung und betont, dass die erfolgreiche Skalierung dieser Unternehmen erhebliche Potenziale freisetzen kann – insbesondere im Hospitality-Sektor durch Lokalee sowie in der wachstumsstarken MENA-Region durch das neue Joint Venture Swissnet MENA.

Die Berichte von Nuways und der Quirin Privatbank über die beaconsmind Group stehen auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind http://www.beaconsmind.com im Bereich Investor Relations" zum Download bereit.

Webcast am 20. November 2024

Eine Präsentation über die transformativen Akquisitionen einschließlich Finanzzahlen ist auf der Website http://www.beaconsmind.com/investor-relations/ verfügbar. Eine Telefonkonferenz, auf der das beaconsmind-Management die Akquisitionen und Wachstumspotenziale erläutert und das neue, erweiterte Management vorstellen wird, findet am Mittwoch, den 20. November um 14:00 Uhr MEZ statt. Bitte registrieren Sie sich unter https://webcast.meetyoo.de/reg/w9gMT41WfnDp oder nutzen Sie die Einwahlnummer +49 30 232531173.

beaconsmind auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2024

Das Management der beaconsmind AG wird vom 25. bis 27. November 2024 am Deutschen Eigenkapitalforum teilnehmen. beaconsmind-CEO Jonathan Sauppe wird im Rahmen einer Unternehmenspräsentation über aktuelle Entwicklungen, Wachstumsperspektiven und die Unternehmensstrategie berichten. Zudem steht das Management-Team für Einzelgespräche zur Verfügung.

Die Einzelheiten der Präsentation von beaconsmind sind wie folgt:

Datum: Dienstag, 26. November 2024

Uhrzeit: 10:40 MEZ

Zimmer: New York

Über die beaconsmind-Gruppe / Neue Swissnet-Gruppe

Die beaconsmind Group/neue Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gästehotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und Wi-Fi-Services für SaaS-Kunden. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird sich die beaconsmind Group Anfang 2025 in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.beaconsmind.com.

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Vorsitzender des Verwaltungsrats

jonathansauppe@beaconsmind.com

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Vorsitzender des Verwaltungsrats

jonathansauppe@beaconsmind.com

Telefon: +41 78 222 11 05

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann



beaconsmind@edicto.de

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Telefon: +49 69 905 505-53

