IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Linacre Investments legt eine temporäre Obergrenze für den Digital Asset Innovation Fund fest

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Linacre Investments legt eine temporäre Obergrenze für den Digital Asset Innovation Fund fest

Linacre Investments Limited, ein führender institutioneller Fondsmanager mit Hauptsitz auf der Isle of Man, hat eine Obergrenze von 1 Milliarde $ für seinen Digital Asset Innovation Fund bekannt gegeben. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die außergewöhnliche Nachfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und soll ein effektives Liquiditätsmanagement gewährleisten.

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESSWIRE / 20. November 2024 / Der Fonds wurde aufgelegt, um aufkommende Chancen im wachstumsstarken Sektor der digitalen Vermögenswerte zu ergreifen, und konzentriert sich auf digitale Vermögenswerte und Blockchain-basierte innovationskräftige Unternehmen. Er bietet institutionellen und akkreditierten vermögenden Anlegern die einzigartige Chance, das transformative Potenzial dieser Technologien zu nutzen. In den vergangenen sechs Monaten verzeichnete der Fonds eine außerordentliche Nachfrage, die durch die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in der breiten Öffentlichkeit, die jüngsten aufsichtsrechtlichen Fortschritte wie ETF-Zulassungen und die durch die jüngsten Wahlen in den USA ausgelöste Dynamik angeheizt wurde.

In den vergangenen zwölf Monaten hat der Digital Asset Innovation Fund eine rekordverdächtige Performance erzielt und damit seinen Ruf als erstklassiges Anlageinstrument für diejenigen gefestigt, die in diesen transformativen Sektor investieren wollen. Der Erfolg des Fonds reflektiert die strategische Expertise von Linacre Investments und das wachsende Vertrauen der Anleger in Möglichkeiten im Bereich digitale Vermögenswerte.

Als Reaktion auf die starke Nachfrage und zur Aufrechterhaltung der hohen Leistungsstandards des Fonds hat Linacre Investments beschlossen, den Digital Asset Innovation Fund auf 1 Milliarde $ zu begrenzen. Damit wird eine effektive Verwaltung des Fondsportfolios gewährleistet und den Liquiditätserwägungen in Zusammenhang mit dem Markt für digitale Vermögenswerte Rechnung getragen.

Der Digital Asset Innovation Fund richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und akkreditierte vermögende Privatpersonen und zielt auf Blockchain-basierte Unternehmen und digitale Vermögenswerte ab, die Pionierarbeit in der Branche leisten, so Alexander Reeve, Chief Investment Officer bei Linacre Investments Limited. Durch die Begrenzung des Fonds auf 1 Milliarde $ können wir einen disziplinierten Ansatz für das Portfoliomanagement beibehalten und gleichzeitig weiterhin einen außergewöhnlichen Wert für unsere Kunden schaffen.

Während der Fonds derzeit nur institutionellen Anlegern und akkreditierten vermögenden Privatpersonen offensteht, bereitet Linacre Investments die Ausweitung seines Angebots auf Privatanleger im Jahr 2025 vor. Dieser Schritt ist Ausdruck des Engagements des Unternehmens, den Zugang zu vielversprechenden Anlagemöglichkeiten zu erweitern und innovative Lösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Linacre Investments wird die Obergrenze des Fonds in regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit von der Marktlage und der Verbesserung der Liquidität prüfen. Künftige Möglichkeiten, den Fonds wieder für neue Anleger zu öffnen, werden je nach Entwicklung der Bedingungen geprüft.

Als führendes Unternehmen im Bereich der privaten Vermögensverwaltung ist Linacre Investments nach wie vor bestrebt, innovative Anlagelösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse seines weltweiten Kundenstamms zugeschnitten sind. Das Unternehmen freut sich darauf, seine Anleger über die Fortschritte des Fonds auf dem Laufenden zu halten und weitere Möglichkeiten auf dem Markt für digitale Vermögenswerte zu sondieren.

Über Linacre Investments Limited

Linacre Investments Limited ist ein führender institutioneller Fondsmanager mit Sitz auf der Isle of Man, der auf die private Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger, multinationale Unternehmen und akkreditierte vermögende Privatpersonen spezialisiert ist. Das Hauptaugenmerk von Linacre Investments ist auf innovative Anlagestrategien gerichtet, wobei das Unternehmen sein Fachwissen nutzt, um Chancen in bahnbrechenden Sektoren wie Private Equity, digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie zu identifizieren.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Frau Sarah Bramston (Public Relations Officer)

Linacre Investments Ltd

E-Mail: media@linacreinvestments.com

Web: www.linacreinvestments.com

Tel: +44(0)845 004 7888

Adresse: Victory House, Prospect Hill, Douglas, IM1 1EQ

QUELLE: Linacre Investments Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77520

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77520&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.