Nach 150 % Kursplus in 2024: Diese Streaming-Aktie ist besser als Netflix

Eine Streaming-Aktie hat die Netflix-Aktie weit hinter sich gelassen: Spotify (WKN: A2JEGN). Die Anteilsscheine des bekannten Musikstreaming-Portals haben im bisherigen Börsenjahr um rund 150 % zugelegt. Sie kletterten von 171 Euro seit Jahresbeginn bis auf 428 Euro. Wobei die Reaktion nach den jüngsten Zahlen mit einem Plus von rund 12 % zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch einmal bedeutend zu der bisherigen Performance beigetragen hat.

Spotify hat die Netflix-Aktie damit übrigens weit hinter sich gelassen. Der bekannte US-amerikanische TV-Streaming-Riese kommt zwar auf eine bemerkenswerte Performance von 77 %. Auch das ist selbstredend absolut stark. Aber liegt doch ein deutliches Stück hinter Spotify.

Ist jetzt aber noch ein guter Zeitpunkt, um in diese Streaming-Aktie zu kaufen? Sind 150 % Kursplus erst der Anfang? Betrachten wir die aktuelle Ausgangslage, um ein Gespür für die jetzige Situation zu erhalten.

150 % Kursplus in 2024: Kann die Streaming-Aktie Spotify weiter aufdrehen?

Fest steht jedenfalls: Die Streaming-Aktie Spotify besitzt derzeit eine interessante Ausgangslage. Das Management hat im bisherigen Börsen- und Geschäftsjahr 2024 signifikante Fortschritte bei wichtigen fundamentalen Kennzahlen erzielt. Insbesondere die Profitabilität und die freien Mittel konnten bedeutend gesteigert werden. Aber auch das Ökosystem.

Spotify hat alleine im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von rund 4 Mrd. Euro erzielt. Aus diesem Umsatz konnte ein Nettoergebnis in Höhe von 300 Mio. Euro generiert werden. Das sieht sehr stark wie der Sprung in eine nachhaltige Profitabilität aus. Mit einem freien Cashflow in Höhe von 711 Mio. Euro festigt das Management diese Tendenz. Wobei die Tendenz wirklich bemerkenswert erscheint.

Eine Kennzahl, die das Management von Spotify selbst regelmäßig hervorhebt, ist das operative Ergebnis. Im dritten Quartal lag der Wert bei der Streaming-Aktie bei 454 Mio. Euro. Noch ein Jahr zuvor hat Spotify 32 Mio. Euro erzielt, im Vorquartal hingegen 266 Mio. Euro. Für mich sieht das wie eine klare Tendenz in Richtung profitableres Wachstum aus. Das wiederum hat sehr entscheidend zu 150 % Kursplus bei der Spotify-Aktie beigetragen.

Aber auch das Ökosystem ist einfach gigantisch groß. Spotify kann mittlerweile auf 640 Mio. Zuhörer schauen. Die Anzahl der kostenpflichtigen Premium-Nutzer liegt bei 252 Mio. Wohingegen die werbefinanzierten Nutzer mit 402 Mio. Nutzern weiterhin den Großteil stellen. Mittlerweile denke ich, dass die Conversion von kostenlos zu kostenpflichtig immer eine „Baustelle“ bleiben wir. Die Grundtendenz mit einem Ökosystem von 640 Mio. aktiven Nutzern deutet jedoch auf einen besonderen Erfolg und eine gigantische Wettbewerbsposition im Markt des Musik-Streamings dar.

Keine günstige Aktie mehr!

Die Streaming-Aktie Spotify ist nach ihrem Kursplus von 150 % selbstverständlich nicht mehr günstig. So ist die Marktkapitalisierung auf mittlerweile über 80 Mrd. Euro gestiegen. Selbst wenn wir den Quartalsumsatz von 4 Mrd. Euro auf ein Jahr hochrechnen, so erhalten wir ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 5. Bei den Q3-Ergebnissen läge ein auf das Gesamtjahr 2024 hochgerechnetes Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 66,7. Mir zeigt das jedenfalls, dass der Markt jede Menge Optimismus bereits eingepreist hat.

Perspektivisch ist für mich denkbar, dass die Spotify-Aktie weiter steigt. Die 150 % Kursplus und eine Marktkapitalisierung von 80 Mrd. Euro müssen nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dafür braucht es aber ein sich fortsetzendes, profitables Wachstum mit idealerweise zweistelligen Umsatz- und Nutzerzuwächsen pro Jahr. Die Nettomarge sollte sich idealerweise von derzeit 7,5 % in Richtung 20 % mittelfristig orientieren. Wobei es hier durchaus Baustellen gibt. Spotify befindet sich bei Verhandlungen um Lizenzgebühren für das Musik-Streaming in einer angespannten Lage hinsichtlich der Rechteinhaber, der Labels.

Die Streaming-Aktie Spotify bleibt für mich daher interessant und die 150 % Aktienkursperformance können erst ein langfristiger Vorgeschmack der Möglichkeiten sein. Auf dem jetzigen Kurs- und Bewertungsniveau würde ich trotzdem keine besonders große Position mehr aufbauen, ehrlich gesagt. Sondern lieber auf einen Rücksetzer warten.

Der Artikel Nach 150 % Kursplus in 2024: Diese Streaming-Aktie ist besser als Netflix ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

Aktienwelt360 2024