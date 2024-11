Bislang sehen wir einen entspannten Handelstag mit einem weiter starken Bitcoin. Also alles wie immer könnte man denken. Allerdings erwarten die Händler heute nachbörslich die Zahlen von Nvidia. Hier könnte es also nach der Schlussglocke noch einmal rund gehen. Die Zahlen werden entscheidend sein für den zuletzt schwachen Sektor der Halbleiter-Aktien. Derweil sorgt der Retail-Riese Walmart weiter für freundliche Gesichter bei den Investoren. Mit den Zahlen schiebt die Aktie sich auf ein weiteres Rekordhoch.

Genau wie Nvidia meldet auch Palo Alto heute in den Nachbörse die Zahlen. Martin zeigt was die Analysten erwarten und was der Chart andeutet. Wix.com hat die Quartalszahlen bereits vorgelegt - und es war ein weiteres Feuerwerk positiver Ergebnisse. Erneut werden hier die Erwartungen nach oben korrigiert.

