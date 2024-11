New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Nvidia-Quartalsbericht erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag nach dem Quartalsbericht von Nvidia zulegen. Das weltweit wertvollste Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt, aber einen als eher defensiv charakterisierten Ausblick auf das laufende Jahresviertel gegeben. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche unerwartet, während der Philly-Fed-Index November entgegen den Prognosen sank.

Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart vom Broker IG 0,4 Prozent höher auf 43.595 Punkte taxiert. Die IG-Indikation für den Nasdaq 100 lautet plus 0,5 Prozent auf 20.762 Punkte.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Nvidia mit einem vorbörslichen Kursanstieg von zuletzt 1,4 Prozent im Fokus, nachdem sie zunächst mehr als drei Prozent im Minus notiert hatten. Der Spezialist für Computerchips für Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 94 Prozent. Der Gewinn wurde mit 19,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Für das laufende Vierteljahr sagte Nvidia einen Umsatz von 37,5 Milliarden Dollar voraus - mit der Einschränkung, dass er um zwei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne.

Quartalsergebnisse und Ausblick seien solide gewesen, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur in einer ersten Reaktion. Zudem liege die Nachfrage mit Blick auf 2025 über dem Angebot. Für Vivek Arya von der Bank of America liegt der Ausblick zwar etwas unter den optimistischsten Erwartungen, sei aber dennoch stark. Die Zeichen stünden gut für ein starkes Jahr 2025.

Die Papiere von Snowflake schnellten vorbörslich um 25 Prozent hoch, nachdem das auf Cloud-Software spezialisierte Unternehmen einen besser als erwarteten Umsatzausblick gegeben hatte. Dies deutet darauf hin, dass die neu eingeführten Produkte von den Kunden gut angenommen werden.

Die US-Regierung will vor Gericht derweil durchsetzen, dass sich Google von seinem Web-Browser Chrome trennen muss, weil es ein Monopol bei der Internet-Suche habe. Wie es in dem Prozess weitergeht, ist allerdings offen. Denn der Richter wird erst zum kommenden Sommer entscheiden. Bis dahin wird Donald Trump US-Präsident sein. Und der Kurs seiner Regierung in dem Verfahren könnte ganz anders ausfallen. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet fielen vorbörslich um 0,8 Prozent.

Die Aktien von MicroStrategy profitieren vom anhaltenden Höhenflug des Bitcoin und eilen von Rekord zu Rekord. Im vorbörslichen Handel legten sie um weitere 13 Prozent zu. Allein seit Anfang November haben sie sich im Kurs verdreifacht, seit Jahresbeginn schossen sie um 650 Prozent hoch. Das Unternehmen kauft massiv Bitcoins und verschafft sich mit stetigen Fremd- und Eigenkapitalerhöhungen immer wieder frische Liquidität für weitere Zukäufe. In den kommenden Jahren will Microstrategy weitere Milliarden in die Kryptowährung investieren. Über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells scheiden sich allerdings die Geister. Nach klassischen Bewertungsmaßstäben ist das Wertpapier heillos überbewertet./edh/mis