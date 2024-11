INDEX-MONITOR/JPMorgan: Evotec bald wohl zurück im MDax - Dax unverändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur nächsten Index-Überprüfung der Deutschen Börse Anfang Dezember erwartet die US-Bank JPMorgan nur wenige Veränderungen. Während im Leitindex Dax alles beim Alten bleiben sollte, rechnet Analyst Pankaj Gupta mit einem Platztausch im darunter liegenden Index der mittelgroßen Werte, dem MDax .

Dort wird ihm zufolge wohl der Industrie-Recycler Befesa seinen Platz für den Wirkstoffforscher Evotec räumen müssen. Befesa würde entsprechend in den SDax absteigen, den Index der kleineren Werte. Im TecDax rechnet Gupta damit, dass SMA Solar seinen Platz für den Internetdienst-Anbieter Ionos frei machen muss.

Die Deutsche Börse wird die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax) am Mittwoch, 4. Dezember, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. Die Umsetzungen treten am Montag, 23. Dezember, in Kraft./ck/gl/nas