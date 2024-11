DAX-FLASH: Dax steuert trotz wohl freundlichen Starts auf Wochenminus zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax geht wohl mit knappen Gewinnen in das Wochenfinale. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.170 Punkte. Damit dürfte er seinen Abstand zur Marke von 19.000 Punkten, die in dieser Woche mehrfach in Gefahr geraten war, nur unwesentlich vergrößern.

Trotz des positiv erwarteten Auftakts steuert der Dax immer noch auf ein 0,3 Prozent hohes Wochenminus zu. Damit bleibt der November durchwachsen und ohne eine vorgezogene Jahresendrally. Der MDax kommt mit einem gut zwei Prozent hohen Abschlag auf eine schlechtere Wochenbilanz.

Die Vorgaben sind am Freitag positiv, denn in den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, außer in China. Dort hieß es, warten die Anleger darauf, dass staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft wirken.

Marktbeobachter sehen die Börsen wieder im "Trump-Trade-Modus", passend zu den ersten Tagen nach der besiegelten Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. Anleger setzen damit vor allem an den wegweisenden New Yorker Börsen auf Themen wie Steuererleichterungen. "Auch 2025 führt der Weg zu Performance über Anlagen in den USA", schrieb am Vorabend Thorsten Weinelt von der Commerzbank in seinem Jahresausblick./tih/mis