EQS-News: beaconsmind AG: First Berlin erhöht Kursziel auf EUR 18,50 und stuft die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein

beaconsmind AG: First Berlin erhöht Kursziel auf EUR 18,50 und stuft die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein



22.11.2024 / 07:00 CET/CEST

beaconsmind AG: First Berlin erhöht Kursziel auf EUR 18,50 und stuft die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein

Zürich, Schweiz – 22. November 2024 – Das Researchhaus First Berlin hat einen neuen Report über die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden Anbieter von SaaS- und IT-Infrastuktur-Systemen mit den Schwerpunkten digitale Transformation, standortbasiertes Marketing und WLAN-Systemen, veröffentlicht. Die Einstufung der beaconsmind-Aktie bleibt unverändert "Buy". Das Kursziel wurde auf EUR 18,50 erhöht (zuvor EUR 14,50). Diese Anhebung folgt auf die öffentliche Ankündigung der Übernahmen des ICT-Dienstleisters Swissnet AG und Lokalee, einer SaaS-Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie (Xetra) betrug am 21. November 2024 EUR 7,15. Mit dem aktuellen Kursziel sieht First Berlin damit erhebliches Kurspotenzial von rd. 159 Prozent.

First Berlin stellt im neuen Research-Report u.a. die strategische Bedeutung der neuen Akquisitionen für die weitere Entwicklung der beaconsmind Gruppe heraus. Die Nutzung von Synergien in den Bereichen Kundenstämme, Technologien und Märkte stärke die Position als führender globaler Anbieter von digitalen Infrastruktur- und SaaS-Lösungen. First Berlin betont zudem, dass die beaconsmind Gruppe bereits fünf zuvor erworbene Unternehmen erfolgreich integriert hat. Die vollständige Konsolidierung im Jahr 2024 stärke das operative und finanzielle Fundament des Unternehmens und ebnet den Weg für die nächste Wachstumsphase.

Der aktuelle Bericht von First Berlin über die beaconsmind Gruppe steht zum Download auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind unter www.beaconsmind.com im Abschnitt "Investor Relations" zur Verfügung.

Über die beaconsmind-Gruppe / Neue Swissnet-Gruppe

Die beaconsmind Group/neue Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gästehotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und Wi-Fi-Services für SaaS-Kunden. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird sich die beaconsmind Group Anfang 2025 in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com.

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 222 11 05

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

