OTS: British American Tobacco (Germany) GmbH / Vom traditionellen Büro zur ...

Vom traditionellen Büro zur modernen Arbeitswelt: BAT Germany eröffnet neu gestaltetes Büro in Hamburg (FOTO) Hamburg (ots) - - Transformation des historischen BATIG-Hauses in ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld ist ein Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung von BAT in Deutschland - Projekt wurde als kollaborativer Prozess gestaltet, der drei zentrale Werte von BAT in den Fokus rückt - Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, wurde von Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien begleitet Vom traditionellen Büro zur modernen Arbeitswelt - BAT Germany hat die Eröffnung seiner neu gestalteten Büroflächen am Alsterufer in Hamburg gefeiert. Der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, eröffnete das Büro feierlich gemeinsam mit Usman Zahur, Area Director Central Europe und General Manager BAT Germany. Die Transformation des historischen BATIG-Hauses in ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld ist ein Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung von BAT in Deutschland und für die 350 Mitarbeitenden am Standort. Auf einer Fläche von rund 8.500 Quadratmetern spiegelt das Büro die kulturelle und strategische Transformation des Unternehmens wider: von traditionellen Einzelbüros hin zu einem Konzept des Activity-based Working, das Flexibilität, Zusammenarbeit und Kreativität fördert. Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat das Unternehmen bei seinem Besuch gewürdigt und dessen Bedeutung als bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für Hamburg hervorgehoben. Dabei betonte er insbesondere die wegweisende Transformation von BAT. Das neue Bürodesign bietet eine Vielzahl von Arbeitsbereichen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Dazu gehören offene Arbeitsflächen, Besprechungsräume, Konzentrationsbereiche sowie ein neu gestalteter Innenhof und ein multifunktionales Auditorium, die Raum für Austausch und Inspiration bieten. Flächen wie die "Oasis" mit Tischkicker, Tischtennisplatte und Playstation bieten Raum für Erholung und kreativen Austausch, im "Späti" wird nicht nur das aktuellste Produktportfolio des Unternehmens präsentiert, sondern auch eine Fläche für Brainstormings und Workshops angeboten. Im Betriebsrestaurant "Seven" genießen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur gesunde und abwechslungsreiche Speisen des Hamburger Betreibers "Kitchen Guerilla", sondern auch einen unvergleichlichen Blick über die Alster. Die Planung und Umsetzung erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Hamburger Architekturbüro Ratschko. Ein Büro, das Transformation und Werte widerspiegelt "Die Eröffnung unseres neu gestalteten Büros markiert nicht nur ein neues Kapitel für BAT Germany, sondern auch einen wichtigen Schritt in unserer globalen Transformationsreise", sagte Usman Zahur, Area Director Central Europe und General Manager BAT Germany. "Diese Räume sind Ausdruck unserer Unternehmenskultur: Sie fördern Offenheit, Zusammenarbeit und Innovation. Gleichzeitig sind sie ein Symbol für unser Engagement, A Better Tomorrow(TM) zu schaffen - für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner und die Stadt Hamburg." Das gesamte Projekt wurde als kollaborativer Prozess gestaltet, der drei zentrale Werte von BAT in den Fokus rückt: Empowered Through Trust, Stronger Together und Truly Inclusive. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren von Anfang an eng in die Planung eingebunden, um sicherzustellen, dass das neue Büro optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ein Ort der Begegnung und Innovation Die Eröffnung wurde von Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien begleitet. Im Rahmen des Events hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen und sich über die Transformation von BAT zu informieren. Mit der Modernisierung des Stammsitzes investiert BAT nicht nur in die Zukunft seiner Belegschaft, sondern auch in die Attraktivität Hamburgs als Innovationsstandort. ENDE Über die BAT Gruppe BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, "A Better Tomorrow(TM)" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Dies unterstreichen wir durch unser Bestreben, dass bis 2030 50 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte konsumieren. BAT beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 27,28 Milliarden GBP mit einem bereinigten operativen Gewinn von 12,46 Milliarden GBP. Aktuell nutzen 26,4 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, auf die im ersten Halbjahr 2024 17,9 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Wir sind entschlossen, uns zu einem überwiegend rauchfreien Unternehmen zu entwickeln, und haben uns das Ziel gesetzt, bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen. Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an rauchfreien Nikotin- und Tabakprodukten. Dazu zählen unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Diese Produkte der neuen Kategorien erzielen seit ihrer Einführung vor einem Jahrzehnt mittlerweile einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden GBP. Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. aufzuhören. Um zum Aufbau einer rauchfreien Welt beizutragen, ermutigt BAT diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, dazu, vollständig auf unsere nicht brennbaren Alternativen umzusteigen - diese machen abhängig und sind nicht risikofrei. Wir reduzieren zudem unseren Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessern die Existenzgrundlagen der Farmer und verwirklichen unser Klimaziel: Net Zero bis zum Jahr 2050 in unserer gesamten Wertschöpfungskette. Pressekontakt: British American Tobacco (Industrie) GmbH Karin Schlömer, Head of Corporate Affairs E-Mail: mailto:presse@bat.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12459/5914749 OTS: British American Tobacco (Germany) GmbH