Über 100 Jahre Dividendenpower: 2 geniale Top-Zahler-Aktien für dein Einkommensportfolio!

Es soll ja durchaus Aktieninvestoren geben, welche die Dividenden nicht nur als angenehmen Nebeneffekt ansehen. Diese Spezies versucht sich in der Regel ein Depot mit Aktien aufzubauen, von denen sie über Jahrzehnte eine solide Gewinnausschüttung erwarten kann.

Denn sie zielen darauf ab, sich mit ihrem Portfolio ein ansehnliches passives Zusatzeinkommen zu generieren. Dabei kann es natürlich sinnvoll sein, auf Aktien von Firmen zu setzen, die schon über einen sehr langen Zeitraum als zuverlässige Dividendenzahler bekannt sind.

Genau aus diesem Grund möchte ich mit Abbott Laboratories (WKN: 850103) und Coca-Cola (WKN: 850663) heute einmal auf zwei Unternehmen zu sprechen kommen, die schon seit mindestens 100 Jahren eine Dividende ausschütten.

Medizintechniker als Dividendengarant

Die US-amerikanische Firma Abbott Laboratories mit Sitz in North Chicago (Illinois) ist nicht ausschließlich in der Medizintechnik tätig. Auch Bereiche wie die Diagnostik, Ernährung oder Markenmedikamente gehören zum Geschäftsumfang mit dazu.

Abbott Laboratories ist also relativ breit aufgestellt und konnte in den ersten neun Monaten des Jahres, mit Ausnahme der Diagnostik, in allen Segmenten ein positives Wachstum erzielen. Wobei es auf die stark rückläufigen COVID-Testverkäufe zurückzuführen ist, dass der Bereich Diagnostik derzeit etwas schwächelt.

Dafür konnte man bei seinen medizinischen Geräten mit hervorragenden Zahlen glänzen. Vor allem Produkte, die Diabetikern helfen, ihren Blutzuckerspiegel im Griff zu behalten, waren besonders stark gefragt. Alleine hier konnte Abbott Laboratories bis Ende September gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 19 % erzielen.

Es ist meines Erachtens also die Vielfalt, welche Abbott Laboratories zugutekommt und dabei mithilft, stetiges Wachstum zu fördern. So war es dem Unternehmen möglich, bereits seit 1924 kontinuierlich eine Gewinnbeteiligung an seine Investoren zu zahlen.

Weiterhin können wir auch stetige Erhöhungen der Dividende beobachten. Alleine in den letzten zehn Jahren ist so die Quartalsausschüttung um 150 % von 22 auf jetzt 55 US-Cent je Aktie angestiegen. Und mit einer bescheidenen Ausschüttungsquote von 66 % sehe ich die Wahrscheinlichkeit weiterer Anhebungen mehr als gegeben.

Die Abbott-Aktie notiert derzeit auf einem Niveau von 115,90 US-Dollar (15.11.2024) und damit 18 % höher als vor einem Jahr. Viel wichtiger dürfte uns aber sicherlich die Dividendenrendite sein, für die wir aktuell einen Wert von 1,9 % ablesen können.

Getränkemulti mit langer Dividendentradition

Coca-Cola ist nicht nur eine Kultmarke, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Aktie des Getränkekonzerns ist zudem eine der Top-Beteiligungen von Warren Buffett. Ein wichtiger Grund dafür liegt dabei vermutlich in der Markenstärke von Coca-Cola begründet.

Aber es sind mittlerweile nicht mehr nur die Produkte rund um die Hauptmarke Coca-Cola, welche die Regale in den Supermärkten füllen. Viel mehr hat sich der Getränkeriese aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und so gehören heute über 200 Marken wie beispielsweise Erfrischungsgetränke, Wasser aber auch Tee und Kaffee zum Angebotsspektrum.

Zudem hat man, um hier der sich ändernden Kundennachfrage gerecht zu werden, auch zuckerfreie Produkte entwickelt. Nun gut, Coca-Cola mag nicht mehr die Wachstumsmaschine von einst darstellen. Doch es ist meiner Ansicht nach ein verlässliches Unternehmen, dass seine Investoren durchaus zufriedenstellen kann.

In den letzten vier Quartalen konnte Coca-Cola einen Umsatz von 46,4 Mrd. US-Dollar erzielen und hat damit einen Nettogewinn von 10,4 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Was immerhin einer Nettomarge von 22,4 % entspricht. Trotz seiner Größe arbeitet man also äußerst profitabel.

Doch vor allem in Sachen Dividende kann man Coca-Cola meiner Meinung nach durchaus als Vorzeigeunternehmen bezeichnen. Denn schon im Jahr 1883 wurde die erste Gewinnbeteiligung an die Aktionäre ausgezahlt. Der Getränkemulti gehört zudem zum Klub der Dividendenkönige. Dies sind Firmen, die ihre Gewinnausschüttung seit mehr als 50 Jahren in Folge erhöht haben.

Die Gesamtjahresdividende liegt derzeit auf einem Niveau von 1,94 US-Dollar je Aktie und somit um rund 60 % höher als vor zehn Jahren. Womit sich beim aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie von 61,74 US-Dollar (15.11.2024) immerhin eine anfängliche Dividendenrendite von 3,14 % errechnen lässt.

Wir sehen also viele starke Marken und weiteres Wachstumspotenzial durch ein immer größeres Produktportfolio. Weiterhin ist wohl auch in Zukunft mit einer verlässlichen und weiter ansteigenden Dividende zu rechnen. Was die Aktie von Coca-Cola in meinen Augen zu einem perfekten Mitglied für jedes Einkommensdepot machen könnte.

Der Artikel Über 100 Jahre Dividendenpower: 2 geniale Top-Zahler-Aktien für dein Einkommensportfolio! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024