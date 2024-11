Auf diese 5 Aktien setzt Multimilliardär Bill Gates

Der Wert des Aktienportfolios der Bill & Melinda Gates Stiftung betrug zum Stichtag 30 September 2024 satte 45 Mrd. US-Dollar. Verwaltet wird der Stiftungsfonds dabei von der Cascade Investment L.L.C, dessen Vorsitzender Bill Gates persönlich ist.

Doch während das Aktienportfolio aus insgesamt 24 Einzelaktien besteht, sind es die folgenden 5 Aktien, die knapp 86 % des gesamten Wertes ausmachen.

5. Caterpillar (6,4%)

Caterpillar (WKN: 850598) gilt als der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen. Darüber hinaus produziert das Unternehmen eine Vielzahl von verschiedenen Motoren und Turbinen. Nachdem das Unternehmen im Corona-Jahr 2020 einen Umsatzeinbruch von 22 % auf 41,7 Mrd. US-Dollar verkraften musste, konnte Caterpillar im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 67,1 Mrd. US-Dollar erzielen und lag damit 25 % über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Darüber hinaus konnte das Unternehmen mit einem EBIT von 13,7 Mrd. US-Dollar ein ansehnliches operatives Ergebnis erzielen.

Nach dem starken Wachstum der letzten Jahre erwartet Caterpillar für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang, wobei das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr dennoch leicht ansteigen soll. Die Aktie des Unternehmens gilt auch als beliebter Dividendentitel. Zwar liegt die Dividendenrendite momentan bei nur 1,5 % (Stand 19.11.2024), dies liegt aber unter anderem daran, dass die Aktie im letzten Jahr um 53 % zugelegt hat. Das Unternehmen zahlt mittlerweile jedoch seit 35 Jahren ununterbrochen eine Dividende und hat diese dabei in den letzten 31 Jahren jedes Jahr angehoben.

4. Canadian National Railway (14,3 %)

Mit einem Netz von 20.000 Meilen gilt Canadian National Railway (WKN: 897879) als größte Eisenbahngesellschaft Kanadas. Dabei verbindet das Unternehmen sowohl die Ost-, als auch die Westküste Kanadas mit dem Golf von Mexiko. Mehr als 300 Millionen Tonnen Rohstoffe und Güter transportiert CN jedes Jahr durch Nordamerika. Insgesamt hat Canadian National im Geschäftsjahr 2023 bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. ein operatives Ergebnis von 5,3 Mrd. US-Dollar erzielt. Damit kommt das Eisenbahnunternehmen auf eine beeindruckende operative Marge von 42 %.

Für die nächsten Jahre rechnet das Unternehmen damit, seinen Gewinn pro Aktie mit einer jährlichen Wachstumsrate im höheren einstelligen Prozentbereich zu steigern. Dabei will das Unternehmen seine Dividende im Einklang mit seinem Gewinnwachstum steigern. Insgesamt hat CN seit seinem Börsengang vor 28 Jahren seine Dividende jedes Jahr erhöht und verfügt momentan über eine Dividendenrendite von 2,2 %.

3. Waste Management (14,8 %)

Mit Waste Management (WKN: 893579) verfügt die Stiftung über Anteile von einem der weltweit größten Unternehmen in der Abfallwirtschaft. Waste Management gilt dabei insbesondere als führendes Sammel-, Recycling- und Entsorgungsunternehmen in Nordamerika. Trotz der beständigen Natur der Branche konnte WM in den letzten Jahren ein respektables Wachstum erreichen. So wurde der Umsatz des Unternehmens in den letzten drei Jahren durchschnittlich um etwa 10 % pro Jahr gesteigert und lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 20,4 Mrd. US-Dollar.

Das EBIT des Unternehmens lag hierbei wiederum bei 3,8 Mrd. US-Dollar und konnte in den letzten 3 Jahren jährlich um fast 16 % gesteigert werden. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses um 8 % bzw. 13 %. CN gilt außerdem als beliebter Dividendenzahler, da es seit 20 Jahren kontinuierlich seine Dividende steigert. Aktuell liegt die Dividendenrendite des Unternehmens jedoch lediglich bei 1,4 %.

2. Berkshire Hathaway (22,6 %)

Es dürfte wohl keine Überraschung sein, dass Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) die zweitgrößte Position im Aktienportfolio der Bill & Melinda Gates Stiftung ist. Schließlich war Warren Buffett nicht nur persönlich im Zeitraum von 2006 bis 2021 im Rat der Stiftung, sondern gilt mit Zuwendungen von über 50 Mrd. US-Dollar als einer ihrer größten Finanzierer. Auch der langfristig orientierte Ansatz der multiindustriellen Holdinggesellschaft dürfte gut zum Stiftungsgedanken passen.

Im Geschäftsjahr 2023 hat Berkshire Hathaway bei einem Umsatz von 364,5 Mrd. US-Dollar ein operatives Ergebnis in Höhe von 123,2 Mrd. US-Dollar erzielen können. Dies entspricht einer starken Marge von fast 34 %. In den letzten drei Geschäftsjahren konnte Berkshire seinen Umsatz und das operative Ergebnis durchschnittlich mit jährlichen Wachstumsraten von 14 % bzw. 21 % steigern. Anders als die anderen Unternehmen in dieser Liste zahlt Berkshire jedoch keine Dividende.

1. Microsoft (27,6 %)

Wenig überraschend nimmt der von Bill Gates 1975 selbst gründete Soft- und Hardwarekonzern Microsoft (WKN: 870747) die größte Position im Aktienportfolio der Bill & Melinda Gates Stiftung ein. Der Technologiegigant ist dabei mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Bio. US-Dollar hinter Nvidia und Apple der weltvollste Konzern der Welt. Hätte Bill Gates an seinen Anteilen in Höhe von 45 % nach dem Börsengang des Tech-Schwergewichts festgehalten, wäre er heute mit einem Vermögen von 1,4 Bio. US-Dollar der mit Abstand reichste Mensch der Welt.

Das Wachstum des Unternehmens scheint dabei kein Ende zu nehmen. So lagen die Umsatzerlöse im Juni abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 bei 245 Mrd. US-Dollar. Das durchschnittliche Umsatzwachstum lag in den letzten drei Jahren hier bei 13 % pro Jahr. Das operative Ergebnis des Unternehmens stieg im selben Zeitraum wiederum mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 16 % auf 109 Mrd. US-Dollar an. Damit erzielte Microsoft im letzten Geschäftsjahr eine beeindruckende operative Marge von knapp 45 %. Das Unternehmen zahlt dabei seit 19 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende. Die Dividendenrendite liegt gegenwärtig jedoch lediglich bei 0,8 %.

Der Artikel Auf diese 5 Aktien setzt Multimilliardär Bill Gates ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway, Microsoft und Waste Management.

Aktienwelt360 2024