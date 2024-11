Bergwerkskonzern Anglo American veräußert Rest von Stahlkohlegeschäft

LONDON (dpa-AFX) - Nach der abgewendeten Übernahme durch den größeren Branchenkollegen BHP will der Bergwerkskonzern Anglo American sein restliches Stahlkohlegeschäft für einen Milliardenbetrag veräußern. Das Portfolio rund um Bergwerke für Kohle zur Stahlerzeugung in Australien solle für bis zu knapp 3,8 Milliarden US-Dollar (3,62 Mrd Euro) an den US-Konzern Peabody Energy gehen, teilte Anglo American am Montag in London mit. Von der Summe sollen gut zwei Milliarden Dollar im Voraus gezahlt werden. Bei Zustimmung der zuständigen Behörden rechnet der Vorstand mit einem Abschluss des Verkaufs im dritten Quartal 2025.

Mit dem Verkauf des gesamten Stahlkohlegeschäfts will Anglo American damit bis zu 4,9 Milliarden Dollar einnehmen. Einen Teil des Bereichs hatte der Konzern bereits für 1,1 Milliarden Dollar verkauft. Das britische Unternehmen hatte nach der zurückgewiesenen Offerte von BHP im Volumen von rund 49 Milliarden Dollar eine Umstrukturierung angekündigt. Bis Mitte des nächsten Jahres will Anglo-American-Chef Duncan Wanblad das Platinsegment abgespalten haben. Danach soll die Trennung vom Diamantengeschäft unter der Tochter De Beers folgen. Wanblad sieht sein Unternehmen auf gutem Weg zu Kosteneinsparungen von einer Milliarde Dollar./ngu/zb/stk