ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 313 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 313 US-Dollar belassen. Ein möglicher Wegfall staatlicher Kaufanreize für die beliebten Modelle des E-Autobauers im US-Bundesstaat Kalifornien - wie in einem Medienbericht erwähnt - wäre negativ für Tesla, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

