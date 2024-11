Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: 7C Solarparken, Thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Bath & Body Works, Enphase Energy, Lockheed Martin, Nano Nuclear, Zoom Video, Tesla, Hims & Hers, HP und MicroStrategy.

Die von Donald Trump für das kommende Jahr angekündigten Zölle in Richtung China, Mexiko und Kanada sorgen heute für Verunsicherung am Aktienmarkt. Viele Indizes knicken leicht ein. Auch die Krypro-Währungen zeigen nun eine klar überfällige Korrektur.

Derweil kauft Microstrategy weiter wie verrückt Bitcoins. Allein in der letzten Woche wurden die Bestände um 17 Prozent erhöht. Die neuesten Käufe liegen nun im Minus.

Zoom Video hat gestern sehr gute Zahlen gemeldet. Die Aktie wurde trotzdem abgestraft. Ergeben sich hier gerade neue Chancen?

Der Streit zwischen Tesla und dem US-Bundesstaat Kalifornien eskaliert weiter. Nun soll Tesla bei einer neuen Runde an Zuschüssen für den Kauf von Elektro-Autos ausgeschlossen werden. Was das für die Firma von Elon Musk bedeutet, dazu mehr in der heutigen Sendung.