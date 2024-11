Aktien Asien/Pazifik: Erholung in China - Verluste bei Japans Autoherstellern

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den Rekorden an der Wall Street haben sich viele asiatische Aktienmärkte am Mittwoch mit Kursgewinnen angeschlossen. In Japan und Südkorea ging es allerdings abwärts.

Der Nikkei 225 verlor 0,8 Prozent auf 38.134,97 Punkte. Seit Wochen gibt es in Tokio keinen klaren Trend. Mazda und Nissan verloren jeweils gut 5 Prozent und bestätigten damit den schwachen Auto-Trend in Europa und den USA am Vortag, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump das Zoll-Thema mit Drohungen gegen Mexiko, Kanada und China wieder befeuert hatte.

An Chinas Handelsplätzen ging es derweil aufwärts. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten kletterte im späten Handel um 1,6 Prozent auf 3.900 Punkte. Damit stabilisierte er sich am Tief seit mehreren Wochen. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 1,6 Prozent auf 19.469 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 stieg um 0,56 Prozent auf 8.406,67 Punkte./ag/jha/