Eurobattery Minerals beschließt die Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 4,0 Millionen

Stockholm am 27. November 2024 – Der Vorstand von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) hat heute, mit Unterstützung der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2024, beschlossen, eine an Fenja Capital II A/S gerichtete Emission von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von SEK 4,0 Mio. (die „Wandelschuldverschreibungen“) durchzuführen, in Übereinstimmung mit der in einer Pressemitteilung vom 16. September 2024 mitgeteilten Absicht. Die Gegenleistung für die Wandelanleiheemission wird durch Verrechnung mit der Forderung der Fenja Capital II A/S aus der früheren Wandelschuldverschreibung der Serie 2024/2025 der Gesellschaft erbracht.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission

Seit dem 1. Februar 2024 hat das Unternehmen eine ausstehende Wandelanleihe mit einem Nominalwert von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S, das den Inhaber zum Umtausch von bis zu 10.416.666 neuen Aktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,48 SEK pro Aktie berechtigt. Im Zusammenhang mit der von des Unternehmens am 16. September 2024 angekündigten Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wobei ein Teil davon in bar zu zahlen ist und der Restbetrag mit Wandelschuldverschreibungen in der Wandelanleihe verrechnet wird. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Aufsichtsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

4.000.000 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von SEK 4,0 Mio., die das Recht auf Umwandlung in 33.333.333 neue Aktien bis zum 20. Juni 2026 zu einem Wandlungspreis von SEK 0,12 beinhalten.

Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.

Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am 20. Juni 2026 vollständig zurückgezahlt werden.

Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Zinssatz von zwölf (12) Prozent plus STIBOR 3M verzinst, jedoch nicht weniger als fünfzehn (15) Prozent, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen ist.

Bei vollständiger Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen erhöht sich das Aktienkapital durch die Ausgabe von 33.333.333 neuen Aktien um ca. SEK 45.609,877190, was für bestehende Aktionäre eine maximale Verwässerung von ca. 8,4 Prozent bedeutet.

Der gesamte Zeichnungspreis für die Wandelanleihen beläuft sich auf 95 Prozent des Gesamtnennwerts. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung der Forderung von Fenja Capital II A/S aus dem ausstehenden Wandeldarlehen.

Falls das Unternehmen eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von 10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht

Die Fenja Capital II A/S hat alle Wandelanleihen der Wandelanleiheemission gezeichnet und zugeteilt bekommen.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist eine Vereinbarung mit der Fenja Capital II A/S über eine liquiditätsschonende Rückzahlung der ausstehenden Schulden aus der früheren Wandelschuldverschreibung. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Rückzahlung der ausstehenden Schulden durch eine größere Emission von Aktien als die Bezugsrechtsemission oder durch eine Bezugsrechtsemission von Wandelanleihen zu finanzieren, ist jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass eine solche Bezugsrechtsemission wahrscheinlich nicht vollständig gezeichnet würde. Die Übernahme einer solchen Bezugsrechtsemission wäre für die Gesellschaft mit hohen Kosten verbunden. Der Aufsichtsrat kommt daher zu der Gesamteinschätzung, dass die Wandelanleiheemission die effizienteste Finanzierung der Rückzahlung der ausstehenden Schulden an die Fenja Capital II A/S darstellt und für das Unternehmen und ihre Aktionäre von Vorteil ist.

Der Zeichnungspreis für die Wandelanleihen wurde im Rahmen von Verhandlungen mit der Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen, in Absprache mit Beratern und durch die Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt und wird vom Aufsichtsrat – angesichts der Vereinbarung – als marktgerecht angesehen.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

