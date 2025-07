EQS-News: SFC Energy AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an – Wachstumspfad bleibt intakt

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

SFC Energy AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an – Wachstumspfad bleibt intakt



31.07.2025 / 19:58 CET/CEST

SFC Energy AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an – Wachstumspfad bleibt intakt

Unsicherheiten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld, Zölle und Wechselkurse belasten Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft

Verzögerte Projektvergaben im Defense-Bereich in Indien dämpfen kurzfristige Erwartungen

Wachstumsstrategie bleibt intakt: stabiles organisches Wachstum in Kernmärkten, neue US-Produktion und solide Finanzbasis

Brunnthal/München, 31. Juli 2025 – Der Vorstand der SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat heute entschieden, aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes und jüngster Einzeldaten die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 sowie angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der Mengen- und Preisentwicklung im weiteren Jahresverlauf – insbesondere in Verbindung mit der deutlichen Abwertung wesentlicher Konzernwährungen der SFC gegenüber dem Euro – erwartet der Vorstand der SFC Energy AG für das Geschäftsjahr 2025 nun einen Umsatz zwischen EUR 146,5 Mio. und EUR 161 Mio. (bisher EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio.), ein bereinigtes EBITDA in einer Größenordnung von EUR 13 Mio. bis EUR 19 Mio. (bisher EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 5 Mio. bis EUR 11 Mio. (bisher EUR 17,5 Mio. bis EUR 20,6 Mio.).

Maßgeblich für die Anpassung der Ergebnis- und Umsatzprognose sind im Wesentlichen die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten und Wechselkursvolatilitäten. Zudem erschweren zunehmende protektionistische Tendenzen – insbesondere im Hinblick auf die US-Zollpolitik – die Planungssicherheit und beeinträchtigen die Entscheidungs- und Investitionsbereitschaft von Kunden in neuen Regionen und Anwendungsfeldern. Dies wirkt sich kurzfristig insbesondere auf das Neugeschäft in den USA aus, das im laufenden Geschäftsjahr bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, jedoch gegenüber dem Vorjahr wächst.

Nach aktueller Einschätzung des Vorstands verzögern sich – trotz einer sehr guten Projektpipeline – mehrere im Bereich Defense vorgesehene Projektvergaben. Die betroffenen Programme, insbesondere in Indien, werden voraussichtlich erst im Jahr 2026 realisiert.

Im Bereich Wasserstofftechnologie ist weiterhin eine spürbare Zurückhaltung bei Investitionen zu beobachten. Lediglich in einzelnen Regionen, darunter Skandinavien und die Benelux-Staaten, wird in neue Wasserstofflösungen investiert. Vor diesem Hintergrund sind Zeitpläne und Ressourcenallokation neu zu bewerten.

Zusätzlich kam es im ersten Halbjahr 2025 zu temporär hohen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung des ERP-Systems sowie zu verstärkten Investitionen in die IT- und Cybersicherheitsinfrastruktur. In Kombination mit nachteiligen Wechselkursentwicklungen wirken sich diese Effekte belastend auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres aus.

Nach vorläufigen Halbjahreszahlen beliefen sich die Umsatzerlöse in ersten sechs Monaten in etwa auf EUR 73,6 Mio. (Vorjahr: EUR 70,9 Mio.). Das bereinigte EBITDA reduzierte sich auf EUR 8,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,5 Mio.). Das bereinigte EBIT belief sich nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr auf EUR 4,6 Mio. (Vorjahr: EUR 9,6 Mio.).

Ausblick

Die SFC Energy AG befindet sich weiterhin auf einem profitablen Wachstumspfad. Das bestehende Methanol-Brennstoffzellengeschäft für industrielle Kunden in Europa und den USA entwickelt sich dynamisch mit jährlichen Wachstumsraten von über 20 %. Das Segment Clean Power Management liegt im Plan und zeigt nach sechs Monaten ein Wachstum von ca. 10 %.

Im Bereich Defense & Public Security verfügt SFC über eine starke Projektpipeline in Indien und Europa. Mit ersten zeitnahen Auftragsvergaben wird gerechnet. Parallel dazu befinden sich weitere Fahrzeugplattform-Projekte – wie bereits mit Polaris bekanntgegeben – in der Umsetzung. Erste Pilot-Projekte zum Laden von Batterien für Drohnen wurden in Deutschland und Indien gestartet.

Im Bereich Verkehrs- und Baustellensicherung ist SFC Energy mit einem ersten Großprojekt auf einer deutschen Autobahnbaustelle der erfolgreiche Markteintritt in den Infrastruktursektor gelungen. Durch strategische Partnerschaften soll dieses Marktsegment gezielt maßgeblich ausgebaut werden.

Im Rahmen seiner M&A-Strategie prüft SFC gezielt Akquisitionsmöglichkeiten zur Beschleunigung des Wachstums, insbesondere zur Verbesserung des Marktzugangs in den USA (Defense sowie Öl & Gas) und in Südostasien.

Zur Ergebnisverbesserung hat SFC Energy eine Reihe von Kostensenkungsmaßnahmen implementiert. Mit einer Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) in Höhe von rund EUR 46 Mio. zum 30. Juni 2025 verfügt die SFC Energy AG über eine solide Finanzausstattung für die weiteren Expansionspläne.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Unsere angepasste Prognose für 2025 reflektiert die massiven Unsicherheiten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld und unerfreuliche Verschiebungen bei Programmen in Indien. Dennoch bleiben wir nach vorne gerichtet auf einem profitablen Wachstumspfad. Unsere Strategie greift. Mit dem Start der eigenen Produktion in den USA im vierten Quartal setzen wir ein starkes Zeichen für Nähe zum Kunden und lokale Wertschöpfung. Ziel ist es, das Wachstum mit Bestands- und Neukunden weiter zu beschleunigen und die Auswirkungen von US-Zöllen spürbar zu kompensieren. Gleichzeitig investieren wir gezielt in unsere Zukunftsmärkte, eine neue Produktpalette für Defense und steigen in den Infrastruktursektor ein. Zur Beschleunigung des organischen Wachstums prüfen wir Akquisitionsmöglichkeiten in den USA und Südostasien.“

Detaillierte Finanzinformationen:

Der Halbjahresbericht 2025 der SFC Energy AG wird am 26. August 2025 veröffentlicht.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG morgen, am 1. August 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abgehalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6001701&linkSecurityString=f1cd7871b



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Energy IR Kontakt und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten („Zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie „davon ausgehen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

