Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

Gemeinderanking der BKB: Junge Familien leben in Rheinfelden, Pensionierte hingegen in Riehen am besten



27.11.2024 / 10:00 CET/CEST





Die Basler Kantonalbank (BKB) und IAZI haben die Wohnqualität der 50 grössten Gemeinden der Region Nordwestschweiz anhand von acht Kriterien bewertet. Das Ranking zeigt, dass es DEN optimalen Wohnort nicht gibt, denn die Attraktivität einer Gemeinde hängt stark von der Lebensphase, den individuellen Präferenzen und der persönlichen Situation ab.

Die Studie der BKB und dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI zeigt erstmals im Detail auf, wie die 50 grössten Nordwestschweizer Gemeinden in acht unterschiedlichen Kriterien abschneiden: Immobilienpreise, Steuerbelastung, Mobilität, Versorgung, Sicherheit, Bevölkerungsstruktur, Ökologie und Arbeitsmarkt. Die Studie verdeutlicht, dass der ideale Wohnort stark von der individuellen Lebenssituation abhängt. An den Beispielen von jungen Familien und Pensionierten kann so aufgezeigt werden, dass sich die Rangfolge je nach Lebensphase zum Teil stark verändert und unterschiedliche Gemeinden in Bezug auf die Wohnbedingungen Spitzenplätze belegen.

Gesamtranking: Riehen, Arlesheim und Rheinfelden liegen knapp vor Basel

In der Gesamtwertungerweist sich Riehen als Spitzenreiter und überzeugt mit einer günstigen Bevölkerungsstruktur, hohen Steuerkraft und ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Das zweitplatzierte Arlesheim punktet mit seiner Versorgungsdichte und einem lebendigen Dorfbild, während Rheinfelden dank tiefer Steuern und einer guten Gesundheitsversorgung den dritten Rang erzielt. Basel liegt auf dem guten vierten Platz, auch wenn die Stadt in Punkto Sicherheit das Schlusslicht bildet.

Junge Familien: Hohe Immobilienpreise verändern die Bewertung

Gerade für junge Familien stellen die hohen Eigenheimpreise in Basel und den umliegenden Gemeinden eine Herausforderung dar und sind damit ein negatives Entscheidungskriterium. In der BKB-Studie wurde deshalb ein spezielles Ranking für diese Zielgruppe erstellt, bei dem hohe Eigenpreise nicht als positives, sondern als negatives Kriterium gewertet wurden. Es zeigt, dass für junge Familien einige Aargauer Gemeinden die beste Wahl sind, weil dort Wohneigentum erschwinglich und die Lebensqualität hoch ist.

Pensionierte: Erreichbarkeit und Versorgung entscheidend

Nochmals anders sieht die Bewertung für Menschen im Ruhestand aus. Weil für sie das Kriterium «Arbeitsmarkt» nicht mehr relevant ist, wurde es ausgeklammert. Für Pensionierte sind städtische Agglomerationen besonders attraktiv, da sie eine gute Erreichbarkeit aufweisen und die Versorgung in Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Leistungen überdurchschnittlich gut ist.

Weiterführende Informationen

Als Orientierungshilfe für den individuellen Wohnortentscheid stehen die vollständigen Rankings und detaillierte Informationen auf der Website der BKB oder als Factsheet zum Download zur Verfügung.

Medienmitteilung (PDF)

Factsheet (PDF)

Magazinartikel im Web (Link)

Gesamtranking: Grafik Top-5 (JPEG) und Rangliste (PDF)

Ranking für Familien: Grafik Top-5 (JPEG) und Rangliste (PDF)

Ranking für Pensionierte: Grafik Top-5 (JPEG)und Rangliste (PDF)



Für weitere Auskünfte

Katrin Gröflin

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 20 91

medien@bkb.ch

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler Kantonalbank Aeschenvorstadt 41 4051 Basel Schweiz Telefon: 061 266 27 89 E-Mail: investorrelations@bkb.ch Internet: www.bkb.ch ISIN: CH0009236461 Valorennummer: 923646 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2039437

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2039437 27.11.2024 CET/CEST