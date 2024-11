GNW-Adhoc: QIAGEN führt neuartige Tools zur Anpassung von digitalen PCR-Assays und NGS-Panels für die mikrobielle Analyse ein

^VENLO, Niederlande, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung von zwei neuen Werkzeugen für die Entwicklung und Bestellung von individuell anpassbaren Lösungen bekannt gegeben, die die mikrobielle Analyse von bakteriellen, pilzlichen und viralen Zielen unterstützen. Diese neuen Tools ermöglichen es Forscherinnen und Forschern, ihre Assays und Panels für den Einsatz auf dem digitalen PCR-System QIAcuity sowie auf Next- Generation-Sequencing-Systemen (NGS) anderer Anbieter individuell anzupassen. Sie bauen außerdem auf den mehr als 700 dPCR-Assays auf, die derzeit für mikrobielle Ziele über die GeneGlobe-Plattform unter https://geneglobe.qiagen.com verfügbar sind. Dank der neuen Produkte eignet sich digitale PCR (dPCR) mit Nanoplatten für noch mehr mikrobielle Ziele. Die Anwendungen reichen von Abwassertests über die Lebensmittelproduktion bis hin zur Analyse von menschlichen Krankheitserregern. Mit Nanoplatten-dPCR können seltene Ziele in Proben mit geringer Biomasse und hohem Gehalt an PCR-Inhibitoren ohne Standardkurve und mit hoher Genauigkeit und Präzision gemessen werden. "Die Anforderungen an den Nachweis, die Nachverfolgung und die wissenschaftliche Erforschung von Mikroorganismen können extrem spezialisiert sein. Zuverlässige und genaue Tools, die sich individuell anpassen lassen, geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die erforderliche Flexibilität, um Krankheitserregern zuvorzukommen und das Forschungstempo zu erhöhen", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. ?Mit der Einführung unseres Design-Tools für Custom dPCR Microbial Assays und der neuen QIAseq xHYB Panels gehen wir auf die Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden ein. Wir werden unser Angebot an präzisen, zuverlässigen und nutzerfreundlichen Lösungen weiter ausbauen." Zu den neuen Tools gehören: * Design-Tool für Custom dPCR Microbial Assays - Das erste Design-Tool für individuell anpassbare Assays ermöglicht es Anwenderinnen und Anwendern, Reagenzien für ihre spezifischen mikrobiellen Ziele zu entwerfen und ist speziell auf bakterielle, pilzliche und virale Ziele zugeschnitten. Die Software des Design-Tools basiert auf einem fortschrittlichen und gründlich getesteten Algorithmus, der speziell für mikrobielle Anwendungen entwickelt wurde. Forscherinnen und Forscher profitieren von einem nutzerfreundlichen und intuitiven Tool, mit dem sie schnell Assays individuell anpassen können, die äußerst sensitiv und spezifisch sind und die Off-Targets genau vorhersagen. * QIAseq xHYB Custom Microbial Panels - Kundinnen und Kunden können ihre NGS- Panels vollständig selbst entwerfen und so Einschränkungen überwinden, die bei Panels anderer Anbieter bestehen. Panels anderer Anbieter sind für wenige Genome eines bestimmten Ziels konzipiert und verursachen dadurch oft große Lücken in der Abdeckung. Der fortschrittliche Algorithmus der QIAseq xHYB Custom Microbial Panels ermöglicht es Forscherinnen und Forschern, ihre Assays für viele vollständige Genome auf einmal zu entwerfen und so die höchstmögliche Auflösung bei Anwendungen wie dem Nachweis von Mikroorganismen zu erreichen. QIAGEN baut sein Portfolio an dPCR-Assays stetig aus und unterstützt Labore dabei, ihre Nachweismöglichkeiten zu erweitern und ihre Ergebnisse zu verbessern. Im September hat das Unternehmen mehr als 100 neue validierte digitale QIAcuity-dPCR-Assays (https://corporate.qiagen.com/English/newsroom/press-releases/press-release- details/2024/QIAGEN-expands-QIAcuity-digital-PCR-offering-with-over-new-100- assays-via-GeneGlobe-platform/default.aspx) für die Krebsforschung, für vererbte genetische Störungen, für die Überwachung von Infektionskrankheiten und für andere Anwendungen eingeführt. Diese neuen Krebs- und mikrobiellen Assays entsprechen dem Qualitätsniveau, den Multiplexing-Fähigkeiten, den Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, der Präzision und der Sensitivität, die alle QIAcuity-Produkte aufweisen. Die individuell anpassbaren digitalen PCR-Assays und die anpassbaren Panels und Assays sind jetzt auf dem GeneGlobe-Webportal von QIAGEN (https://geneglobe.qiagen.com) verfügbar, das vorgefertigte Assays mit einer Datenbank von mehr als 10.000 biologischen Einheiten, einschließlich Genen, miRNAs und Signalwegen, integriert. Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. 