Aktien Asien/Pazifik: Nikkei etwas erholt - Verluste in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Tagen ist es am Donnerstag in Japan wieder etwas aufwärts gegangen. Chinas Börsen konnten an ihren Stabilisierungsversuch derweil nicht anknüpfen.

Der Nikkei 225 legte um 0,6 Prozent zu auf 38.349 Punkte. In Tokio setzt sich damit der trendlose Schlingerkurs der vergangen Wochen fort. Größte Gewinner waren die Papiere des Versichers T&D mit zweistelligem Kursplus.

An Chinas Handelsplätzen ging es derweil wieder abwärts. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten verlor im späten Handel 0,9 Prozent auf 3.872 Punkte. Tags zuvor hatte er vom Tief seit mehreren Wochen einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong rutschte um 1,3 Prozent ab auf 19.349 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 stieg um ein halbes Prozent auf 8.444 Punkte./ag/stk