1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN UP1R4M)

Die Telekom-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und hat in diesem Jahr fast 40 % zugelegt. Unterstützung kommt durch eine positive Einschätzung der US-Bank JPMorgan, die die Aktie auf ihrer "Analyst Focus List" belässt. Die Bonner seien im operativen Geschäft branchenführend und verfügen mit der Tochter T-Mobile US über eine Menge "Feuerkraft". Mit einem aktuellen Kurs von 30 Euro erreicht die Deutsche Telekom ein neues Jahreshoch. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom rege gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Gold (WKN MG0WLX)

Die Goldpreis-Rallye hat vorübergehend an Schwung verloren, beeinflusst durch abgeschwächte geopolitische Spannungen und der weiteren geldpolitischen Ausrichtung. Für Aufsehen sorgen Berichte, wonach in China ein Goldvorkommen von über 1000 Tonnen entdeckt wurde. Das entspricht in etwa dem Jahresbedarf des Landes. Das Edelmetall verteuert sich heute um 0,4 % auf 2.648 US-Dollar. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Kursgewinne, sie kaufen einen Call-Optionsschein auf Gold.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MJ0Y3K)

Der zuletzt schwächelnde DAX hat am Donnerstag wieder den Weg nach oben gefunden. Um die Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,7 % auf 19.400 Punkte. Damit glich er die Verluste aus der ersten Wochenhälfte beinahe wieder aus. Wegen des Feiertags Thanksgiving bleiben die Börsen in den USA heute geschlossen. Das wirkt sich auf die Umsätze aus, die aufgrund der fehlenden US-Impulse niedriger ausfallen. Einfluss auf den Markt könnten am frühen Nachmittag die Verbraucherpreise aus Deutschland haben, die wichtig für den Kurs der Europäischen Zentralbank sind. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den DAX überwiegend gekauft.

Euwax Sentiment

Der DAX lässt seine schwache erste Wochenhälfte hinter sich und klettert heute um 0,7 % auf 19.400 Punkte. Vor der Veröffentlichung deutscher Preisdaten gehen die Anleger in Deckung, der Euwax Sentiment notiert bei -5 Punkten.

Darum geht's im Video: In dieser Episode beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen bei Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft. Wir analysieren Marktkapitalisierung, Umsatzprognosen, Innovationskraft sowie die Chancen und Risiken rund um KI-Technologien. Im Fokus stehen auch Amazons finanzielle Kennzahlen und Herausforderungen im Vergleich zu Microsoft und Alphabet. Themen wie Automatisierung, Discount-Zertifikate und die Psychologie des Investierens ergänzen die Diskussion. Zudem betrachten wir die langfristige Performance von Microsoft und die Bedeutung von Geduld beim Investieren. Ein spannender Rundumblick auf Big Tech, Finanzstrategien und Marktanalysen!

