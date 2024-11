Gold - Wilde Rekordjagd – wenige, moderate Rückschläge

Dank der immer neuen Allzeithochs konnte der Goldpreis sein Rekordlevel bis auf 2.790 USD ausbauen. Unter Risikogesichtspunkten ist für Traderinnen und Trader aber auch die Analyse der „drawdowns“ – also der zwischenzeitlichen Rückschläge von einem markanten Hoch- bis zu einem wichtigen Tiefpunkt – sehr aufschlussreich. Zunächst kam es im zu Ende gehenden Jahr nur fünf Mal zu nennenswerten Kursrückgängen. Der größte „drawdown“ des Jahres 2024 vollzog sich erst jüngst von Ende Oktober bis Mitte November (- 9 %) und konnte bereits wieder deutlich eingedämmt werden. Letztlich dokumentiert auch die Risikoanalyse den lehrbuchmäßigen Haussetrend! „Alles was gut geht, wird im Nachhinein als Strategie erklärt!“ Dieses Zitat gilt dann vermutlich auch für die Strategie hinter unseren letztjährigen Prognosen. Wichtiger als die Rückspiegelbetrachtung ist aber logischerweise der Blick nach vorne in die „große Glaskugel“ des Jahres 2025. Otto von Bismarck bezeichnete einst „Politik als die Kunst des Möglichen“. Entsprechend können Charts als „Kunst des Wahrscheinlichen“ angesehen werden. Ist es „möglich“ oder gar „wahrscheinlich“, dass sich der Haussetrend der letzten Jahre fortsetzt?





Zum gesamten Jahresausblick Gold





Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.