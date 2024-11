ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 400 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Buy" belassen. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis 2025 liege am Mittelpunkt des Korridors auf Höhe der Markterwartung und im besten Fall zwei Prozent darüber, schrieb Analystin Chloe Lemarie am Freitag. Da der Triebwerkbauer üblicherweise konservativ plane, dürfte dies gut ankommen. Das Cashflow-Ziel klinge indes etwas mau./ag/la

