EQS-News: The Platform Group AG: Übernahme der CHRONEXT Gruppe

The Platform Group AG: Übernahme der CHRONEXT Gruppe Düsseldorf, 29. November 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat 100 % der Aktivitäten der Chronext Gruppe, Köln/Schweiz, übernommen. Chronext gehört zu den größten Händlern für Luxusuhren in Deutschland und ist eine der führenden Plattformen in diesem Bereich in Europa. Per 28. November 2024 wurde ein Asset Deal-Vertrag über sämtliche Vermögenswerte, Vorräte, Markenrechte, Onlineshops und Standorte geschlossen. Markenrechte und IP-Rechte wurden von der Chronext AG in Zug, Schweiz, erworben. Das Closing wird für Dezember 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die wichtigsten Marken von Chronext sind Rolex, Patek Philippe, Hublot, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Breitling, Omega sowie A. Lange & Söhne.



Frederike Knop, Geschäftsführerin bei Chronext: „Innerhalb des letzten Jahrzehntes hat sich Chronext als einer der führenden Onlinehändler für Luxusuhren im europäischen Markt etabliert. Nach einem herausfordernden Jahr freuen wir uns, nun gemeinsam mit TPG in 2025 zu arbeiten und vor allem den Plattformansatz aktiv zu fokussieren.“

Ziel von Chronext wird es sein, neben dem eigenen An- und Verkauf von Luxusuhren sowie dem Kommissionsgeschäft künftig den Plattformansatz mit zertifizierten Händlern im In- und Ausland umzusetzen. Hierzu zählen sowohl neue Uhren wie auch Certified Pre-owned Luxusuhren (CPO). Chronext hat bisher 175.000 Kunden in 60 Ländern beim An- und Verkauf von Luxusuhren begleitet, über 40 % der Umsätze erfolgen durch Stammkunden und Sammler.

Zusammen mit The Platform Group wurde eine Strategie-Roadmap erstellt, in der ab Q2 2025 aktiv die Anbindung von Partnern im Fachhandel erfolgt und das Sortiment deutlich ausgeweitet wird. Entsprechende Schnittstellen werden ab Januar 2025 entwickelt, Produktcontent erstellt und die Kundenbasis künftig ausgeweitet. Die Geschäftsführung wird künftig aus Philipp Weiner, Frederike Knop und Frederic von Borries bestehen.



Frederic von Borries: „Chronext hat die letzten Jahre sehr viel Geld in Markenaufbau und Kundenbeziehungen investiert, so ist eine europaweit bekannte Marke für Luxusuhren entstanden. Mit TPG gibt es nun eine klare Zukunftsstrategie. Wir haben mit der komplexen Vertragsgestaltung zur Übernahme der Chronext Gruppe den Fokus so ausgerichtet, dass wir eine Profitabilität sicherstellen und dies mit sehr genauer Ressourcenplanung. Hierzu gehört eine geringere Belegschaft, eine deutliche Kostenreduktion, eine Reduktion der Eigenankäufe und eine Ausweitung der Plattformstrategie, um den Umsatz zu erhöhen. Dieser Wandel ist hart, aber aus unserer Sicht notwendig, um gute Ergebnisbeiträge zu erreichen.“



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Chronext gehört zu den führenden Onlinekanälen für Luxusuhren, der Durchschnittspreis pro Order liegt deutlich über 10.000 Euro. Und es gibt eine hervorragende Mannschaft an Uhrmachern, die Uhrwerke repariert und Komplettrevisionen vornimmt. Mit der Übernahme können wir unsere Luxusstrategie weiter ausweiten und eng mit bestehenden Kanälen wie fashionette und Winkelstraat verknüpfen. Chronext wird künftig ein wesentlicher Anker unserer Plattformstrategie sein, da weltweit tausende Händler in diesem Bereich aktiv sind, es aber nur eine Plattform für Händler bisher gibt.“



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 23 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

