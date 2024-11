Triebwerksbauer MTU verspricht kräftiges Wachstum

Von Krise keine Spur

München (dpa) - Der Münchner Triebwerkshersteller MTU verspricht seinen Anlegern ein kräftiges Wachstum im nächsten Jahr: Der Umsatz soll 2025 zwischen 8,3 Milliarden und 8,5 Milliarden Euro liegen, nach 7,3 Milliarden bis 7,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Prozentual zweistellig soll auch das operative Ergebnis zulegen, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen. «Wir halten die MTU auch 2025 weiter auf Rekordkurs», sagte der MTU-Vorstandsvorsitzende Lars Wagner.

MTU baut Triebwerke in Kooperation mit anderen Herstellern. Das Unternehmen verdient einen wesentlichen Anteil seines Geldes mit Wartung und Ersatzteilen. So soll der Umsatz in der Wartung ziviler Flugzeuge 2025 um einen niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentsatz steigen, das Ersatzteilgeschäft um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz. Im Militärgeschäft erwartet das Unternehmen demnach ein mittel bis hoch einstelliges Umsatzwachstum.

MTU zählt derzeit zu den wenigen optimistischen Industrieunternehmen. Zuletzt hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose für dieses Jahr erneut angehoben und ein operatives Ergebnis von über einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Der Börsenkurs hat sich seit Oktober vergangenen Jahres fast verdoppelt.