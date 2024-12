Lieber Aktiensegler,

die Marke von 100.000 US-Dollar ist in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Das hat seinen Grund. Der Bitcoin bewegt sich auf diese runde Marke zu und dürfte in kurzer Zeit wohl ein sechsstelliges Kursniveau knacken. Eines möchte ich dabei nicht unbetont lassen: Ich beglückwünsche dich, wenn du frühzeitig investiert hast.

Aus anregenden Diskussionen bei uns im Forum weiß ich, dass einige unserer Aktiensegler auch in den Bitcoin investiert sind. Wir von der Aktienwelt360 waren und sind weiterhin ein bisschen skeptisch. Das steckt wohl auch in unserem Namen. Allerdings müssen wir neidlos anerkennen, dass der bisherige Erfolg des Bitcoin zuletzt außergewöhnlich war. Und das, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu werten.

Trotzdem möchte ich heute etwas anderes mit dir teilen. Nämlich: Was ich mit 100.000 US-Dollar lieber tun würde. Du ahnst es vermutlich schon. So manche Aktie schwirrt mir im Kopf herum.

Das würde ich mit 100.000 US-Dollar tun

Wenn ich gerade 100.000 US-Dollar zur Verfügung und zum Investieren bereit hätte, würde ich mir damit jedenfalls keinen Bitcoin kaufen. Es kann natürlich sein, dass die Erfolgsgeschichte der digitalen Münze weitergeht. Das möchte ich bewusst einmal beiseiteschieben.

Mit einem solchen Betrag würde ich mir aber ein diversifiziertes Depot verschiedener Aktien anlegen. Natürlich würde ich den Betrag nicht in eine einzige Aktie investieren, nicht einmal in fünf oder zehn, nein, sondern es wären voraussichtlich 20 bis 30 verschiedene Aktien, die in meinem Depot landen würden.

Aus einem einfachen Grund. Mit den Aktien kann ich mir den Anteil an einer Wertschöpfung sichern. Wenn ich zum Beispiel in Coca-Cola investiere, profitiere ich von jedem Verkauf einer Dose, einer Flasche oder eines anderen Gebindes. Ein Kauf der Apple-Aktie würde mich von jedem Verkauf eines iPhones oder eines Kaufs über den App Store profitieren lassen. Das heißt, dass ich im Laufe der Jahre über Gewinne, Dividenden und ein Wachstum profitieren kann.

Die Diversifikation stellt sicher, dass nicht jede meiner Investitionen aufgehen müsste. Es wäre in Summe eine gute und breit gestreute Chance für mich, um über viele Jahre hinweg und mithilfe verschiedener Unternehmen langfristig mein Vermögen aufzubauen.

Nicht so schnell wie der Bitcoin, vermutlich

Der Vermögensaufbau mit diesen 100.000 US-Dollar investiert in verschiedene Aktien würde voraussichtlich länger dauern. Er wäre vielleicht nicht so dynamisch wie der Bitcoin. Aber der Ansatz wäre auch nicht so risikoreich und ich behaupte, auch nicht so volatil.

Mit Dividenden und moderaten Kursgewinnen würde ich langfristig stets ein bisschen mehr Vermögen aufbauen. Das würde mir reichen. Zumindest wäre das für mich der beste Ansatz, um ein so großes Vermögen wie 100.000 US-Dollar jetzt zu investieren. Vielleicht bringen dich meine Gedanken ja auch zum Nachdenken. Vor allem, wenn du so manchen Bitcoin besitzt, den du jetzt in ein produktives Asset tauschen willst.

Auf deine Produktivwerte!

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Was ich mit 100.000 US-Dollar lieber tun würde ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple.

Aktienwelt360 2024