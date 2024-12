Ist die Symbotic-Aktie jetzt ein Kauf?

Wer heute in die Symbotic-Aktie (WKN: A3DK1X) investieren möchte, der benötigt starke Nerven. Bestes Beispiel hierfür war der 27. November dieses Jahres. Alleine an diesem Handelstag haben die Anteilsscheine ca. ein Drittel ihres Börsenwertes eingebüßt. Aber es wird noch härter.

Wenn wir das Rekordhoch von ca. 56 US-Dollar betrachten, so haben die Anteilsscheine mittlerweile mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt. Ein tiefer Fall einer vielversprechenden Growth-Story? Oder eine günstige Chance für weitsichtige Investoren? Derzeit existiert jedenfalls eine Menge Unsicherheit.

Blicken wir heute auf die Ausgangslage der Symbotic-Aktie. Sowie darauf, was heute überwiegen könnte. Die Chance oder das Risiko. Eines können wir in jedem Fall sagen: Es ist eine Wachstumsaktie, bei der sowohl beides alles andere als gering ist.

Symbotic-Aktie: Der Grund für den Kursverfall

Bei der Symbotic-Aktie steckt der Teufel derzeit im Detail. Beziehungsweise: In den Zahlen. Das Management hat offenbar signifikante Probleme, seine Zahlen zu ordnen derart zu präsentieren, wie es die Gesetzgebung verlangt. Am 27. November dieses Jahres ist nämlich eigentlich die Einreichung des sogenannten 10-K-Formulars angedacht gewesen. Das musste verschoben werden, was der Markt mit der heftigen Unsicherheit quittierte.

Die Gründe hierfür sind gewiss nicht unwesentlich. Wie Symbotic selbst sagt, habe man Unregelmäßigkeiten bei der Umsatzrealisierung entdeckt. Konkret sei das auf Kostenüberschreitungen bei einzelnen Projekten zurückzuführen. Man untersuche derzeit die Auswirkungen. Allerdings rechne das Management dadurch auch auf Auswirkungen, die Ergebniskennzahlen wie den Rohertrag oder auch das EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 betreffen. Im Raum steht ein Effekt in einer Größenordnung von 30 bis 40 Mio. US-Dollar. Das ist für Symbotic alles andere als unwesentlich.

Um an dieser Stelle ungeschönt meine Meinung zu sagen: Für einen börsennotierten Konzern wie Symbotic ist es mindestens peinlich, wenn die eigene Rechnungslegung nicht stimmt. Das Finanzberichtswesen und die interne Compliance müssen solide aufgestellt sein. Genau hier ist schließlich auch die Schnittstelle für uns als Investoren. Die Zahlen, die gemeldet werden, müssen zuverlässig sein. Zwar betont das Management Besserung. Ein nicht unerheblicher Teil des Vertrauens dürfte jedoch weg sein.

Eine große Chance in einem Zukunftsmarkt: Jetzt günstig?

Hinter der Symbotic-Aktie steckt jedoch auch eine Chance, die nicht unwesentlich ist. Das Unternehmen bietet smarte Lager-Lösungen an, die auf Robotik und somit indirekt auch auf die Hilfestellung Künstlicher Intelligenz abzielen. Ohne jeden Zweifel steckt hier hinter ein gigantischer Markt, wenn wir an den E-Commerce denken. Oder an jedes Warenlager, das es auf der Welt wohl gibt. Dieses Geschäftsmodell ist ein Win-Win für alle Beteiligten. Kosteneinsparungen, geringere Personalkosten und eine zunehmende Digitalisierung wartet bei den Kunden. Symbotic könnte sich als der führende Anbieter in diesem Segment positionieren.

Dabei ist Symbotic noch vergleichsweise klein. Das Unternehmen ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ca. 14 Mrd. US-Dollar bewertet. Dem steht ein potenzielles Marktpotenzial von ca. 70 Mrd. Euro bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Bei einer Wachstumsrate von ca. 10 % pro Jahr besteht eine wirklich gute Chance, dass dieses Unternehmen, das sich Kunden wie Walmart sichern konnte, überproportional profitieren wird.

Auch die Zahlen von Symbotic sehen nicht schlecht aus. Der Umsatz wuchs im letzten Quartal und im Jahresvergleich von 391 Mio. US-Dollar auf 576 Mio. US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 47,8 % im Jahresvergleich. Mit einem Nettoergebnis von 28 Mio. US-Dollar sollte das Unternehmen außerdem die Profitabilität erreicht haben. Wobei der Markt derzeit etwas skeptisch ist, was die Aussagekraft der aktuellen Zahlen und insbesondere Ertragskennzahlen angeht.

Symbotic-Aktie: Jetzt ein Kauf?!

Die Symbotic-Aktie präsentiert sich daher überaus spannend. Insbesondere das zukunftsträchtige Geschäftsmodell und das intakte Wachstum sind überaus interessant. Das große Problem ist jedoch das verspielte Vertrauen. Vertrauen ist wichtig. Es ist die Grundlage für jeden Erfolg. Und ein einwandfreies Reporting aufzubauen sollte stets der Anspruch eines jeden Managements sein. Insofern bleibt mein Fazit wirklich zweigeteilt.

Wenn ich als Investor in die Symbotic-Aktie investieren wollte, so würde ich eher eine kleine Position aufbauen. Das große Risiko ist einfach, dass Fehler im Reporting weitläufig sind. Und die Auswirkungen schwierig vorhersehbar sein können. Aber definitiv nicht müssen.

