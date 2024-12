Finanzielle Lage „gefährlich"

Der französische Rechnungshof sieht das Land angesichts des Haushaltsstreits in einer schwierigen finanziellen und wirtschaftlichen Situation.

„Unsere finanzielle Situation ist heute gefährlich", sagte der Leiter des französischen Rechnungshofs, Pierre Moscovici, am Montag dem Fernsehsender France 2. Es bestehe das Risiko, dass der Haushalt im Parlament blockiert werde.

Ministerpräsident Michel Barnier droht der Sturz durch ein Misstrauensvotum im Parlament. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) um die prominente Abgeordnete Marine Le Pen werde in den kommenden Tagen ein Misstrauensantrag gegen die Regierung wahrscheinlich unterstützen, sagte deren Vorsitzender Jordan Bardella dem Radiosender RTL - es sei denn, es geschehe „in letzter Minute ein Wunder".

Barnier führt eine Minderheitsregierung, die sich auf das von Präsident Emmanuel Macron gegründete Parteienbündnis Ensemble und die Republikaner stützt. Für Mehrheiten im Parlament ist Barnier auf Stimmen anderer Parteien angewiesen.

Die Situation könnte sich bereits an diesem Montag zuspitzen, sollte Barnier von seinen verfassungsrechtlichen Befugnissen Gebrauch machen, um ein Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung durchzusetzen. Das dürfte ein Misstrauensvotum der Linken nach sich ziehen.

Barnier muss ein Loch im Haushalt in Höhe von 60 Milliarden Euro stopfen. An den Finanzmärkten hat die jüngste Entwicklung schon für erhebliche Unruhe gesorgt. Am Mittwoch verzeichneten französische Staatsanleihen den höchsten Risikoaufschlag gegenüber deutschen Anleihen seit der Schuldenkrise in der Euro-Zone 2012.

Die Ratingagentur S&P beließ trotz des Haushaltsstreits die Kreditwürdigkeit Frankreichs bei AA-. „Wir könnten die Ratings für Frankreich herabsetzen, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, ihre hohen Haushaltsdefizite zu reduzieren oder das Wirtschaftswachstum über einen längeren Zeitraum unter unsere Prognosen fällt", warnte S&P zugleich.