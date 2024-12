Insider: Airbus auf Kurs zu etwa 750 ausgelieferten Flugzeugen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Airbus erhöht im Jahres-Endspurt die Schlagzahl in der Produktion. Im November seien mehr als 80 Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausgeliefert worden, hieß es am Montag in Branchenkreisen.

Das wären 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viele wie seit 2018 nicht mehr in einem November, als der europäische Flugzeugbauer 89 Maschinen geliefert hatte. Bis Ende November summiert sich die Produktion damit auf rund 640 Flugzeuge. Die offiziellen Auslieferungszahlen werden am Freitag bekanntgegeben; bis dahin will sich Airbus dazu nicht äußern.

Airbus hatte im Sommer das Ziel für die Auslieferungen vor allem angesichts schleppender Triebwerks-Lieferungen um 30 auf "rund 770" Maschinen gesenkt, Analysten halten inzwischen aber eher 750 für realistisch. Auf diese Zahl würden im Dezember noch 110 Maschinen fehlen - im Dezember 2023 waren 112 ausgeliefert worden. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Airbus und einer seiner beiden Triebwerkshersteller, CFM, sich auf kurzfristige Lieferungen verständigt haben.

