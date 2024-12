Trading-Chance Gold: Intermarkets positiv bis Juli ´25

Werbung

Gold ist mit 20% Zugewinn seit Jahresbeginn unter den Top 5 Rohstoffen und führt die Edelmetalle ganz klar an. Nachdem das beliebte Edelmetall zuletzt eher konsolidierte und im Rahmen der Konsolidierung auch einmal spürbar zurücksetzte, fragen sich viele Anleger nun, ob der Bullenmarkt bereits beendet ist und ob eine größere Korrektur bevorsteht. Darum wollen wir uns heute die Situation aus fundamentaler Perspektive anschauen und bedienen uns dabei des mächtigen Instruments "Intermarkets".

Gold-Prognose bis Juli 2025 positiv

Jeder Markt hat zahlreiche Einflussfaktoren. Einige davon sind einmalig gegeben, treten danach nie wieder auf. Diese taugen nicht als Entscheidungsgrundlage für einen Trade. Andere Faktoren sind nur selten gegeben, und taugen ebenfalls nicht zur Findung einer Handelsentscheidung für einen Trader. Es gibt für jeden Markt jedoch auch einige wenige Faktoren, die sehr dominant und quasi dauerhaft präsent sind. Diese nehmen also permanent großen Einfluss auf die Preisbildung im betreffenden Markt und können ausgezeichnet von uns herangezogen werden. Bei Gold sind diese Faktoren im Wesentlichen Zinsen und Inflation. Diese Faktoren benutzt unser Gold-Forecast, den ich vor fast 15 Jahren entwickelt habe.

Die Prognose reicht 2,5 Jahre in die Zukunft und hatte bereits früh den Beginn einer Rallye ab Februar 2024 angezeigt. Bis dato verhält sich Gold einmal mehr sehr ähnlich, wie es unsere Intermarket-Prognose vorgezeichnet hat. Laut Forecast soll der Anstieg (natürlich gibt es dabei auch Rücksetzer) bis in den Juli 2025 andauern.

Gold Forecast von realmonetrader.com · Quelle: www.realmoneytrader.com

Trading-Chance mit einem Turbo Open End Long von HSBC

Um bis Juli von dem Szenario eines sich fortsetzenden Bullenmarktes bei Gold profitieren zu können, haben wir einen Turbo Open End Long des Emittenten HSBC Trinkaus ausgewählt. Das Produkt hat die WKN HS4YJ4 und ist mit einem Knockout, sowie einer Basis bei 2188,184 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich aktuell ein Hebel von 5,71 Euro. Wir halten einen Stop-Loss im Produkt von 20 Euro für sinnvoll, was im Goldpreis etwa 2400 US-Dollar entspräche.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 2400, 2550 US-Dollar

Widerstände: 2750 und 2800 US-Dollar

Turbo Open End Long auf Gold

Basiswert Gold WKN HS4YJ4 ISIN DE000HS4YJ41 Basispreis 2188,184 US-Dollar Knockout-Schwelle 2188,184 US-Dollar Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Laufzeit open end Hebel 5,71 Stop-Loss Zertifikat 20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.