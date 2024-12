DAX-FLASH: Dax bleibt auf Rekordkurs - 20.000-Punkte-Marke bleibt nah

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Rekordserie am Dienstag fortsetzen. Nach dem starken Wochenauftakt zeichnet sich eine zwar nur eine wenig bewegte Eröffnung ab, die aber schon für eine Bestmarke reichen würde. Denn der deutsche Leitindex war am Montag mit einem Rekord aus dem Handel gegangen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 19.940 Punkte. Die 20.000-Punkte-Marke bleibt nah.

"Der Dax strebt weiter nach oben", sagte der Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos. Er sprach von einem charttechnischen Ausbruch, der stattfinde. "Die Vorzeichen, dass der deutsche Leitindex in eine Jahresendrally münden könnte, haben sich bewahrheitet", betonte er. Damit eröffne sich neuer Spielraum nach oben, während die Gefahren nach unten kleiner würden. "Die nächste charttechnische und markttechnische Unterstützung liegt nun schon bei 19.675 Indexzählern", betonte der Experte.

Am Vortag hatte der Dax um 1,6 Prozent zugelegt. Von Gewinnmitnahmen gibt es bislang aber keine Spur. Die Vorgaben sind gemischt mit einem schwächeren Dow Jones Industrial , aber der Stärke an der New Yorker Nasdaq sowie den Börsen in Japan und Südkorea. In China dagegen litten die Kurse unter der Schwäche der lokalen Währung und der Sorge um die dortige Wirtschaft./tih/jha/