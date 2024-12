EQS-News: Avemio AG bündelt Aktivitäten seines Handelsgeschäfts ab 2025 unter der starken Dachmarke Teltec

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Avemio AG bündelt Aktivitäten seines Handelsgeschäfts ab 2025 unter der starken Dachmarke Teltec Mainz-Kastel, 04. Dezember 2024 – Der Medientechnologiekonzern Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, wird ab dem Geschäftsjahr 2025 die Aktivitäten seiner im deutschsprachigen Raum aktiven Handelsmarken Teltec®, BPM und Video Data unter der größten der drei Marken bündeln: Teltec®.

„Mit der Konzentration auf die Dachmarke Teltec® schaffen wir mehr Transparenz für unsere Kunden, Lieferanten und Partner sowie eine gruppenweite Identifikation für unsere Teams. Zudem stärkt die Bündelung des Markenportfolios die Vertriebskraft unseres Unternehmens und schafft so die Voraussetzungen für die weitere Internationalisierung unserer Handelsaktivitäten durch eine stärkere E-Commerce-Ausrichtung“, so Ralf P. Pfeffer, CEO der Avemio AG.

Praktisch bleiben die Teams und Ansprechpartner für alle Kunden der Avemio Group unverändert, mit dem Vorteil, dass künftig alle Leistungen aus einer Hand angeboten werden. Durch die gebündelten Kompetenzen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice kann so eine noch bessere Kundenbetreuung gewährleistet werden. Auch für Partner und Lieferanten bietet die Zusammenarbeit mit nur noch einer Dachmarke zahlreiche Vorteile.

Arne Buhr, Geschäftsführer von BPM und Video Data sowie Vorstand der Teltec AG, erläutert dazu: „Wir haben diesen Schritt über die vergangenen Jahre gezielt vorbereitet und einzelne Einheiten operativ zum Großteil bereits zusammengeführt. Die seit geraumer Zeit andauernde Investitionszurückhaltung in der Breite unseres Marktes hat uns dazu bewogen, die ohnehin geplante Zusammenführung nunmehr beschleunigt umzusetzen. Sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Lieferanten und nicht zuletzt für unsere Teams bedeutet dies eine klare Positionierung im Markt. Die Teams von Video Data und BPM werden das Teltec-Portfolio in den Bereichen Young Creative und komplexe Broadcast-, Live- und Cine-Lösungen kompetent ergänzen.“

Im kommenden Jahr werden die bisher getrennten Aktivitäten in Hamburg auf dem nochmals vergrößerten Standort der jetzigen BPM zusammengeführt und treten gemeinsam als Teltec Hamburg auf. Der Übergang wird für Kunden, Partner und Mitarbeitenden reibungslos erfolgen. Alle bestehenden Verträge und Vereinbarungen werden unverändert fortgeführt und Kunden werden weiterhin die gewohnte Qualität und der Service angeboten. Der Geschäftsbetrieb der VDT Video Data Technik GmbH, der Rental- und Servicegesellschaft der Teltec-Gruppe in Hamburg, ist von den Veränderungen nicht betroffen und wird unverändert fortgeführt.



Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N. eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt, die Zulassung zum Handelsplatz Xetra sowie die Sitzverlegung nach Mainz-Kastel. Mitte 2023 erfolgte die Akquisition der Kölner MoovIT-Gruppe, ein weltmarktführender IT-Dienstleister im Bewegtbildbereich mit Softwareentwicklungskompetenz und einer eigenen Cloud-Lösung mit einzigartigen Alleinstellungsmerkmalen.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



