INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Evotec zurück im MDax - Dax unverändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Index-Überprüfung der Deutschen Börse an diesem Mittwochabend erwartet die US-Bank JPMorgan Kontinuität im Leitindex Dax . Im MDax DE0008467416>, dem Index für mittelgroße Werte, dürfte Analyst Pankaj Gupta zufolge dagegen laut Berechnungen vom 21. November der Industrierecycler Befesa seinen Platz für den Wirkstoffforscher Evotec räumen. Befesa müsste entsprechend in den SDax absteigen, den Index der kleineren Werte.

Im TecDax rechnet Gupta damit, dass SMA Solar seinen Platz für den Internetdienst-Anbieter Ionos frei machen muss.

Die Deutsche Börse überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax) am Abend des 4. Dezember und wird etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. Die Umsetzungen treten am Montag, 23. Dezember, in Kraft.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/