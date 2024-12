Original-Research: CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG 04.12.2024 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CeoTronics AG Unternehmen: CeoTronics AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.12.2024 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach H1: Beschleunigung der Umsatzdynamik bei positiver Auftragsentwicklung CeoTronics hat am Montag über die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 berichtet. Die Ergebnisse deuten auf einen erfolgreichen Start hinsichtlich der Auslieferung des SmG-Auftrags hin, welcher in H2 zu einer weiteren Beschleunigung der Umsatzdynamik führen sollte. [Tabelle] Deutliche Erlössteigerung bei anhaltend starker Auftragslage: Im zum 30. November 2024 endenden H1 des Geschäftsjahres 2024/25 erzielte CeoTronics nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 21,1 Mio. EUR (+95,4% yoy), was sich in etwa mit unserer Erwartung deckt. Während der Vorjahreszeitraum von Verzögerungen bei Ausschreibungs- und Auftragsvergaben geprägt war, konnte der Kommunikationsgeräte-Hersteller nun von einem gefüllten Auftragsbuch profitieren, welches auch zum Ende des ersten Halbjahres bei über 70 Mio. EUR liegt. Neben dem Großauftrag 'Sprechsatz mit Gehörschutz' (SmG) der Deutschen Bundeswehr, dessen Auslieferung im Oktober begann und der somit nur die letzten zwei Monate zur starken Erlösentwicklung beitragen konnte, dürfte v.a. die Entwicklung der Nicht-SmG-Umsätze überzeugt haben. Diese wird von der zunehmenden Investitionsbereitschaft für die Sicherheit in Deutschland und Europa begünstigt. CeoTronics konnte zudem weitere wichtige Aufträge gewinnen, sodass u.E. der H1-Auftragseingang exkl. SmG bei rund 18 Mio. EUR liegen sollte. Der vollständige H1-Bericht wird Ende Januar veröffentlicht. Verzögerungen bei Entscheidung zu SmG-Order für 2026 möglich: Nach dem Bruch der Ampel-Koalition könnte sich u.E. die Entscheidung über die Bestellung für das Jahr 2026 im Rahmen des SmG-Auftrags verzögern. Bereits 2023 führte die Ende des Jahres eingeführte Haushaltssperre zu Verzögerungen bei mehreren öffentlichen Beschaffungsprojekten, u.a. im Innen- und Verteidiungsministerium. Zwar ist das 'Sondervermögen Bundeswehr' unberührt von möglichen finanziellen Kürzungen in den Haushalten, dennoch könnte die Freigabe aufgrund der Regierungskrise erst einmal aufgeschoben werden. Wir rechnen jedoch spätestens nach der für Februar erwarteten Neuwahl mit einer positiven Entscheidung für eine 2026er-Bestellung von bis zu 30.000 CT-MultiPTT, sodass unsere Schätzungen aufgrund der hohen Vorlaufzeit unverändert bleiben. Fazit: CeoTronics hat ein hervorragendes erstes Halbjahr mit einem nahezu verdoppeltem Umsatz abgeschlossen. Das starke Orderbuch sollte den Grundstein für eine weitere Beschleunigung der Top Line-Dynamik im zweiten Halbjahr legen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 7,50 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31487.pdf