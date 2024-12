ROUNDUP/Aktien New York: S&P 500 und Nasdaq 100 mit weiteren Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank einer fortgesetzten Rally wichtiger Technologiewerte haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Rekordkurs zur Wochenmitte fortgesetzt. Rückenwind lieferten Geschäftszahlen von Salesforce. Die Anleger klopften zudem aktuelle Konjunkturdaten mit Blick auf erhoffte weitere Leitzinssenkungen ab, hieß es am Markt. Zudem warten die Finanzmärkte auf diesbezügliche Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,36 Prozent höher bei 44.864,63 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein weiteres Rekordhoch und stieg um 0,37 Prozent auf 6.072,25 Zähler. Auch der Nasdaq 100 schaffte eine erneute Bestmarke und gewann zuletzt 0,95 Prozent auf 21.431,54 Punkte.

Die Stimmung unter den Dienstleistern in den USA - gemessen am Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) - trübte sich im November stärker als erwartet ein. Der Auftragseingang der US-Industrie stieg im Oktober zum Vormonat wie erwartet um 0,2 Prozent.

Die Aktien von Salesforce erreichten ein Rekordhoch und notierten zuletzt mehr als 9 Prozent im Plus. Der Softwarekonzern wurde nach unerwartet starken Zahlen zum abgelaufenen Quartal noch etwas optimistischer für das bis Ende Januar laufende Geschäftsjahr. Im Kielwasser von Salesforce legten die Aktien des Wettbewerbers Oracle um 2,8 Prozent zu.

Die Papiere von Marvell Technology schnellten um mehr als 21 Prozent nach oben. Die Quartalszahlen des Halbleiter-Unternehmens fielen dank des branchenweiten Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich besser als erwartet aus. Auch der Ausblick übertraf die Marktprognosen.

Bei Eli Lilly konnten sich die Anteilseigner über ein Plus von 2,6 Prozent freuen. Nach Angaben des US-Pharmakonzerns schnitt sein Abnehmmittel Zepbound in einer erstmaligen, von ihm finanzierten Vergleichsstudie in puncto Gewichtsverlust besser ab als das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk .

Für die Aktien von Foot Locker ging es hingegen auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 bergab. Der Sportwarenhändler blieb im vergangenen Quartal mit dem Umsatzanstieg unter der Konsensschätzung und senkte seine Jahresziele. Zuletzt verbuchten die Titel ein Minus von 11 Prozent./edh/mis