Südkoreas Opposition plant Antrag auf Amtsenthebung Yoons noch am Mittwoch

Seoul (Reuters) - In Südkorea wollen sechs Oppositionsparteien nach eigenen Angaben noch am Mittwoch einen Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol ins Parlament einbringen.

Die in der Opposition führende Demokratische Partei (DP) erklärte gegenüber der Presse, über das entsprechende Gesetz könne dann am Donnerstag oder Freitag (jeweils Ortszeit) abgestimmt werden. Yoon hatte am Dienstag überraschend das Kriegsrecht ausgerufen, es nach Widerstand im Parlament nur wenige Stunden später wieder aufgehoben und Südkorea damit in eine politische Krise gestürzt. Die Dachorganisation südkoreanischer Gewerkschaften rief für Mittwoch zu einer Kundgebung in Seoul auf. Sie kündigte Streiks an, die bis zu einem Rücktritt Yoons dauern sollten.

Yoon hatte das Kriegsrecht am späten Dienstagabend in einer Fernsehansprache überraschend angekündigt. Er warf der Opposition vor, Handlanger des kommunistischen Nordens zu sein. Die Ankündigung stieß umgehend auf vehemente Kritik und Widerstand. Das Parlament stimmte für eine Aufhebung des Kriegsrechts. Nicht nur die oppositionelle DP, die im Parlament über die Mehrheit verfügt, sprach sich dafür aus, sondern auch Yoons eigene Partei, die konservative Volksmacht-Partei (PPP). Es war das erste Mal seit 1980, dass in Südkorea das Kriegsrecht verhängt wurde.

(Bericht von Jack Kim, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger)