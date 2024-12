ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel hoch auf 16,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Hellofresh mehr als verdoppelt von 7,50 auf 16,50 Euro und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kochboxenversender beende zwei schwierige Jahre mit dem neuen Fokus auf operatives Ergebnis und Cashflow, schrieb Analyst Giles Thorne in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Diese Pläne würden untermauert durch stabilisierte Boxen-Umsätze und Wachstum im neueren Bereich Ready-to-eat. Zudem gebe es noch Optimierungschancen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 14:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 19:00 / ET

