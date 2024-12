Frau fliegt ohne Ticket von New York nach Paris - Festnahme

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Eine Frau, die als blinde Passagierin von New York nach Paris flog, muss sich dafür vor Gericht verantworten. Die 57 Jahre alte Russin sei zurück nach New York gebracht und vom FBI festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Sie solle noch am Donnerstag zu einem ersten Gerichtstermin erscheinen. Dabei sollten die Vorwürfe gegen sie öffentlich gemacht werden.

Die Frau hatte sich den Behörden zufolge in der vergangenen Woche ohne die notwendigen Dokumente an Bord eines Fliegers der Fluglinie Delta Air Lines von New York nach Paris geschlichen. Erst während des Fluges war ihre Anwesenheit aufgefallen. Berichten zufolge versteckte sie sich in den Toilettenräumen./cah/DP/ngu