TUI setzt im Sommer 2025 verstärkt auf Türkei-Urlaub

Berlin (Reuters) - Beim Touristikkonzern TUI zeichnet sich ein überdurchschnittlich starker Trend zum Frühbuchen ab.

"Interessanterweise haben sich noch nie so viele Urlauber ihre Wunschreise für den nächsten Sommer bereits unmittelbar nach der Rückkehr gesichert", sagte TUI-Deutschlandchef Benjamin Jacobi bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2025 am Donnerstag in Berlin. "Das Stichwort ist 'Relax, Return und Rebook'." Frühbucher profitieren demnach von bis zu 40 Prozent Rabatt, meist bis Ende Februar. Insgesamt dürften die Preise nach Konzernangaben in der kommenden Saison um zwei bis drei Prozent steigen - und damit weitgehend im Rahmen der Inflation bleiben.

Das Reiseziel Türkei wird bei Urlaubern aus Deutschland immer beliebter und wächst bei TUI derzeit um über 30 Prozent. TUI will die Zahl von über einer Million Gästen aus dem Sommer 2024 noch einmal übertreffen. "Die griechischen Inseln starten ebenfalls mit einem hohen Buchungsplus in die Sommersaison", teilte TUI mit, nannte aber rund eine Woche vor Veröffentlichung von Geschäftszahlen keine Details. Auch in Griechenland erwartet TUI wieder über eine Million Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland und erweitert das Angebot. Beliebt bleibt der Dauerrenner Mallorca. Mit über 220.000 Flugsitzplätzen und 88 wöchentlichen Flügen ist die Baleareninsel Spitzenreiter bei der konzerneigenen Airline TUI fly.

Die USA sind bei TUI-Gästen auch 2025 das unangefochtene Lieblingsziel für Fernreisen. Hier baut das Unternehmen sein Angebot insbesondere in Florida, New York, an der Westküste und auf Hawaii weiter aus und ergänzt neue Rund- und Camperreisen.

Die Wintersaison verzeichnet nach TUI-Angaben "ein starkes Wachstum". Urlaubende sorgen demnach für ein deutliches Buchungswachstum bei Reisen nach Ägypten, auf die Kanarischen Inseln und in die Türkei. "Mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent ist die türkische Riviera das Aufsteigerziel am Mittelmeer und Nummer drei im Beliebtheitsranking hinter Hurghada und Fuerteventura." Beliebte exotische Fernziele seien Thailand, Indonesien und verstärkt auch Vietnam.

